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Sepsis क्या होता है और किन लोगों को होता है ज्यादा खतरा? WHO से जानिए शुरुआती संकेत

Sepsis क्या है और यह ICU तक क्यों पहुंचा सकता है? WHO और CDC के अनुसार जानिए Sepsis के 7 शुरुआती संकेत, जोखिम वाले लोग और कब तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।
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भारत

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Dimple Yadav

Jul 08, 2026

CDC Sepsis Infection Symptoms Septic Shock Organ Failure Medical Emergency

Sepsis से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं (photo- freepik)

Sepsis Symptoms: कई बार बुखार, संक्रमण या किसी चोट को लोग सामान्य मानकर घर पर ही इलाज करते रहते हैं। लेकिन कुछ मामलों में यही संक्रमण तेजी से गंभीर रूप ले सकता है और सेप्सिस जैसी जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है। अगर समय पर इलाज न मिले, तो मरीज को ICU तक ले जाने की नौबत आ सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, सेप्सिस तब होता है जब किसी संक्रमण (Infection) के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया असंतुलित हो जाती है और वह अपने ही अंगों (Organs) को नुकसान पहुंचाने लगती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें तुरंत इलाज की जरूरत होती है।

Sepsis आखिर होता कैसे है?

WHO के अनुसार, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या अन्य सूक्ष्मजीवों से होने वाला संक्रमण कभी-कभी पूरे शरीर में गंभीर प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। अगर इस स्थिति का समय पर इलाज न हो, तो यह कई अंगों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है और जान का खतरा बढ़ सकता है।

Sepsis के शुरुआती संकेत क्या हो सकते हैं?

CDC के अनुसार, सेप्सिस के लक्षण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य संकेतों पर तुरंत ध्यान देना चाहिए-

  1. तेज बुखार या शरीर का तापमान बहुत कम होना

संक्रमण के साथ तेज बुखार आना आम बात है, लेकिन कुछ मरीजों में शरीर का तापमान सामान्य से काफी कम भी हो सकता है।

  1. सांस लेने में तकलीफ

अगर संक्रमण के साथ तेजी से सांस फूलने लगे या सांस लेने में कठिनाई हो, तो यह गंभीर संकेत हो सकता है।

  1. दिल की धड़कन तेज होना

बिना किसी भारी मेहनत के भी दिल की धड़कन तेज महसूस होना सेप्सिस का एक लक्षण हो सकता है।

  1. भ्रम या मानसिक स्थिति में बदलाव

अचानक उलझन, जवाब देने में कठिनाई, ज्यादा नींद आना या भ्रम की स्थिति भी गंभीर संकेत माने जाते हैं, खासकर बुजुर्गों में।

  1. पेशाब कम होना

अगर शरीर में संक्रमण के साथ पेशाब की मात्रा कम होने लगे, तो यह किडनी पर असर का संकेत हो सकता है।

  1. त्वचा का ठंडा, पीला या चित्तीदार दिखना

कुछ मरीजों में त्वचा ठंडी, पीली या धब्बेदार दिखाई दे सकती है। यह शरीर में रक्त प्रवाह प्रभावित होने का संकेत हो सकता है।

  1. अत्यधिक कमजोरी या बेचैनी

अगर संक्रमण के दौरान मरीज असामान्य रूप से कमजोर महसूस करे या हालत तेजी से बिगड़ती नजर आए, तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए।

किन लोगों में ज्यादा खतरा होता है?

WHO और CDC के अनुसार, सेप्सिस का खतरा इन लोगों में अधिक हो सकता है-

  • 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग
  • नवजात और छोटे बच्चे
  • डायबिटीज, कैंसर या किडनी रोग से पीड़ित मरीज
  • कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली (Weak Immune System) वाले लोग
  • हाल ही में बड़ी सर्जरी या गंभीर संक्रमण से गुजरे मरीज

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

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Updated on:

08 Jul 2026 05:52 pm

Published on:

08 Jul 2026 05:52 pm

Hindi News / Health / Sepsis क्या होता है और किन लोगों को होता है ज्यादा खतरा? WHO से जानिए शुरुआती संकेत

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