कीड़े के काटने से एक्टर राजेश शर्मा अस्पताल में भर्ती, पैर से घुटने तक फैला संक्रमण, NHS से जानिए कब बढ़ जाता है Blood Clot का खतरा?

Mayo Clinic के अनुसार, जब संक्रमण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया असंतुलित हो जाती है और अंगों को नुकसान पहुंचाने लगती है, तो इसे Sepsis कहा जाता है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है और गंभीर मामलों में मरीज को ICU में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है। Sepsis के शुरुआती संकेतों में तेज बुखार, तेज धड़कन, सांस लेने में परेशानी, भ्रम की स्थिति और पेशाब कम होना शामिल हो सकते हैं।