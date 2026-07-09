Birth Defects: फोलिक एसिड की कमी और संक्रमण बढ़ा सकते हैं बच्चे में जन्मजात विकारों का खतरा, WHO ने बताए बचाव के उपाय

Birth Defects Symptoms: बच्चे में जन्म से ही कुछ शारीरिक या मानसिक बीमारियां रह जाती हैं, तो उन्हें बर्थ डिफेक्ट्स कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर प्रेग्नेंसी के दौरान मां के शरीर में फोलिक एसिड की कमी हो जाए या उसे कोई इंफेक्शन (संक्रमण) घेर ले, तो बच्चे में इन बीमारियों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छी बात यह है कि अगर सही समय पर कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रख लिया जाए, तो आप अपने बच्चे को इस बड़े खतरे से पूरी तरह से बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या होता है बर्थ डिफेक्ट और कैसे इससे बचा जा सकता है।