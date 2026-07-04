शरीर में Cancer बनने से पहले क्या होता है? NCI से जानिए कैसे एक सामान्य सेल बदलकर कैंसर सेल बन सकती है

कभी-कभी किसी कारण से कोशिका के DNA में बदलाव (Mutation) हो जाता है। DNA वह निर्देश पुस्तिका है जो तय करती है कि कोशिका कब बढ़ेगी, कब रुकेगी और कब नष्ट होगी। अगर इस सिस्टम में गड़बड़ी आ जाए तो कोशिका बिना जरूरत के बढ़ने लगती है और समय आने पर भी खत्म नहीं होती। यही असामान्य कोशिकाएं धीरे-धीरे इकट्ठी होकर एक गांठ (Tumor) बना सकती हैं। हालांकि, हर गांठ कैंसर नहीं होती। कुछ गांठें सामान्य (Benign) होती हैं, जबकि कैंसर वाली गांठें (Malignant) आसपास के ऊतकों में फैल सकती हैं और शरीर के दूसरे अंगों तक भी पहुंच सकती हैं।