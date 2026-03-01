Rajasthan Crime: चोर गैंग ने उड़ाए पुलिस के होश, गहने चुराकर ‘प्राइवेट पार्ट’ में छिपा लेती थीं महिलाएं, मेडिकल में खुलासा

थानाधिकारी महावीर प्रसाद के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई की शुरुआत 11 मार्च को हुई। शीतला अष्टमी मेले के दौरान मंदिर परिसर में भारी भीड़ का फायदा उठाकर इस गैंग ने करीब आधा दर्जन महिलाओं के गले से सोने के जेवर पार कर दिए। एक पीड़िता ने जब मंगलसूत्र कटने की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले। संदिग्ध कार की सूचना मिलते ही पुलिस ने रातभर नाकाबंदी की और आरोपियों को दबोच लिया।