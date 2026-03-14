Bikaner: मरीजों की 3 दिनों से रोटी-सब्जी बंद, खिचड़ी-दलिया से भर रहे पेट, गैस की किल्लत का अस्पताल की रसोई पर असर

LPG Crisis In Rajasthan: बीकानेर. घरेलू रसोई गैस की किल्लत से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इससे पीबीएम अस्पताल के मरीजों के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई है। अस्पताल में भर्ती मरीज को सुबह और शाम को भोजन दिया जाता है। दूध का वितरण भी किया जाता है। जो अस्पताल में बनी बड़ी रसाेई से होता है।