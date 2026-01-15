JLF 2026: ‘ड्राइवर के कहने पर रोजाबल गया, दो वर्ष तक रिसर्च कर लिखी बुक’

जयपुर। जब मैं किसी प्रोजेक्ट पर काम करता हूं, तो उस समय जो भी पढ़ाई होती है, वह उसी काम से जुड़ी हुई होती है। ‘द रोजाबल लाइन’ लिखने से पहले मुझे लगभग 40 किताबें पढ़नी पड़ी थीं। इसी तरह ‘द साइरोप्ट सागा’ या ‘कीपर्स ऑफ द कालचक्र’ के लिए क्वांटम थ्योरी पर किताबें पढ़नी पड़ीं, जो एक नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए आसान नहीं थीं। यह कहना है अश्विन सांघी का। वे गुरुवार को शुनाली खुल्लर श्रॉफ के साथ जेएलएफ के सेशन में चर्चा कर रहे थे। सांघी ने कहा कि ‘दी भारत सीरीज: दी अयोध्या एलायंस’ एक थ्रिलर उपन्यास है, जो इतिहास, पौराणिक कथाओं और अत्याधुनिक विज्ञान को जोड़ता है। यह एक प्राचीन रहस्य के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अयोध्या, कैलाश आदि से जुड़ी है।