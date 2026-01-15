JLF 2026: एआई से बदलेगी किताबों और पढ़ने की दुनिया, लेकिन इंसानी संवेदना रहेंगी जरूरी

Jaipur Literature Festival जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आयोजित सत्र एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बुक्स, रीडिंग एंड नैरेटिव्स में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के साहित्य, प्रकाशन और पढ़ने की आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर गहन चर्चा हुई। सत्र में मेरु गोखले, मार्टिन पुखनर, गुरचरण दास और एम्मा हाउस ने अपने विचार रखे। स्पीकर्स का कहना था कि एआई किताबों और पढ़ने की दुनिया को बदलेगा, लेकिन वह इंसानी कल्पना, संवेदना और अनुभव का स्थान नहीं ले सकता। छपी हुई किताबें न केवल टिकेंगी, बल्कि नए रूप में और अधिक समृद्ध होंगी।