Rajasthan Infra News: खत्म होने वाला है इंतजार… कोटा-दिल्ली का सफर होगा नॉन स्टॉप, 9 घंटे की यात्रा 5 घंटे में होगी पूरी

लाखेरी (बूंदी) और सवाई माधोपुर के बीच चल रहा निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। दावा किया गया है कि 31 जनवरी से पहले इस हिस्से का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्तमान में इस छोटे से टुकड़े के अधूरे होने के कारण ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है, लेकिन फरवरी की शुरुआत से वाहन चालक बिना किसी बाधा के सीधे दिल्ली की ओर बढ़ सकेंगे।