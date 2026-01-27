27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan Infra News: खत्म होने वाला है इंतजार… कोटा-दिल्ली का सफर होगा नॉन स्टॉप, 9 घंटे की यात्रा 5 घंटे में होगी पूरी

Delhi Mumbai Expressway: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कोटा से दिल्ली के बीच अगले माह से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anil Prajapat

Jan 27, 2026

Delhi Mumbai Expressway

Photo: AI generated

Kota News: कोटा संभाग के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर कोटा से दिल्ली के बीच अगले माह से वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लक्ष्य तय किया है कि जनवरी के अंत तक शेष बचे कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। जिससे कोटा संभाग के लोगों को सीधे दिल्ली तक बेहतर कनेक्टिविटी मिल सकेगी।

लाखेरी (बूंदी) और सवाई माधोपुर के बीच चल रहा निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। दावा किया गया है कि 31 जनवरी से पहले इस हिस्से का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्तमान में इस छोटे से टुकड़े के अधूरे होने के कारण ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ता है, लेकिन फरवरी की शुरुआत से वाहन चालक बिना किसी बाधा के सीधे दिल्ली की ओर बढ़ सकेंगे।

5 घंटे में पूरा होगा कोटा से दिल्ली का सफर

एक्सप्रेस-वे पर आवागमन शुरू होने से कोटा संभाग के लोगों को न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि यात्रा भी अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। वर्तमान में कोटा से दिल्ली पहुंचने में करीब 9 घंटे का समय लगता है। लेकिन, एक्सप्रेस-वे के चालू होने के बाद यह सफर करीब 5 में पूरा होगा।

विकास की नई राह खुलेगी

दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेस-वे का यह हिस्सा कोटा संभाग के लिए विकास की नई राह खोलेगा। इससे व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और पर्यटन के क्षेत्र में भी नए अवसर खुलने की उम्मीद है। सुगम परिवहन व्यवस्था से न केवल लोगों को फायदा होगा, बल्कि औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी।

दरा टनल का काम मार्च तक होगा पूरा

एक्सप्रेस-वे के दूसरे छोर यानी झालावाड़ की तरफ भी काम तेजी से चल रहा है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली दरा टनल का कार्य भी मार्च तक पूरा होने की संभावना है। यह टनल परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है, क्योंकि इसके पूरा होने से झालावाड़ और आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर

दिल्ली में कालिंदी कुंज से दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद दिल्ली-मुंबई के बीच इस आठ लेन एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 1400 किमी हो जाएगी।राजस्थान में इस एक्सप्रेस वे की लंबाई करीब 373 किमी है। बड़े शहरों से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेस वे भी बनाए जा रहे हैं। जयपुर से यह एक्सप्रेस वे जोड़ा जा चुका है।

ये भी पढ़ें

Rail Infrastructure: राजस्थान में इस रेल रूट पर दोहरीकरण का काम पूरा, अब फर्राटा भरेगी ट्रेन; समय भी बचेगा
बीकानेर
Rajasthan Rail Route Doubling

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 08:16 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Infra News: खत्म होने वाला है इंतजार… कोटा-दिल्ली का सफर होगा नॉन स्टॉप, 9 घंटे की यात्रा 5 घंटे में होगी पूरी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेल यात्रियों को बड़ी राहत: कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, 30 जनवरी से शुरू होगा संचालन; ऐसे चेक करें टाइम टेबल

Special Train to Run Between Rishikesh and Ernakulam via Kota Check Schedule
कोटा

कोटा में JEE की तैयारी कर रहे छात्र की रेलवे ट्रैक पर मिली लाश, घर जाने के लिए बुक थी ट्रेन की टिकट

Kota student Death
कोटा

खुशखबरी… हाड़ौती के 1.13 लाख घरों तक पहुंचेगा कालीसिंध नदी का शुद्ध पानी, 1149.36 करोड़ का कार्यादेश हुआ जारी

water project
कोटा

कोटा में सवा करोड़ का सोना पार: जिस नए कारीगर को दिया काम, वही तिजोरी साफ कर हुआ फरार

कोटा

‘कागज के प्लेन उड़ाने वालों सुन लो…कोटा की धरती से जल्द ही प्लेन उड़ेगा’, बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, करोड़ों रुपए की दी कई सौगातें

Kota Green-Field Airport
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.