Bikaner: भेड़ पालकों के लिए बड़ी खबर: अब 1.30 घंटे में होगी मल्टीपेरस-यूनिपेरस पहचान, नई तकनीक को पेटेंट

वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. सुमंत व्यास ने बताया कि नई तकनीक भेड़ों में मौजूद बूरूला फीकंडिटी जीन में होने वाले विशेष पॉइंट म्यूटेशन की तेज और सरल पहचान करने में सक्षम है। पारंपरिक विधियों में इसकी पहचान में 12 घंटे से अधिक समय लगता है।

पूरी प्रक्रिया भी कई चरणों में होती है। इससे लागत भी ज्यादा आती है। नई विकसित तकनीक सिंगल-स्टेप विधि है। इसे प्रयोगशाला के जटिल उपकरणों के बिना भी किया जा सकता है। इससे जांच लागत भी कम आती है।