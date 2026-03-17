बीकानेर में छोटे से झगड़े ने ली जान, दुकानदार की चाकू मारकर हत्या

Bikaner Crime News: बीकानेर जिले के जसरासर थाना क्षेत्र के उत्तमादेसर गांव में रविवार देर रात एक विवाद ने अचानक

से हिंसक रुप ले लिया। दुकानदार हरिराम और कुछ युवकों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते बड़े झगड़े में बदल गई।