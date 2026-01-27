27 जनवरी 2026,

मंगलवार

दौसा

Dausa Road Accident: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हृदयविदारक हादसा, ट्रक में फंसकर घिसटती गई कार, एक झटके में 4 जिंदगियां खत्म

दौसा जिले से होकर गुजरने वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर आलूदा क्षेत्र के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हरियाणा नंबर की अर्टिगा कार ट्रक से टकराकर उसमें फंस गई और कई किलोमीटर तक घिसटती चली गई। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है।

दौसा

image

Arvind Rao

Jan 27, 2026

Dausa Road Accident
Play video

हादसे में चार लोगों की मौत (फोटो-एएनआई)

Dausa Delhi-Mumbai Expressway road accident: राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मंगलवार को दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया।

बता दें कि आलूदा क्षेत्र के पास तेज रफ्तार से जा रही हरियाणा नंबर की कार आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार ट्रक में फंस गई और कई किलोमीटर तक घिसटती चली गई।

हादसे में कार में सवार पांच लोगों में से चार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक ने पुलिस को बताया कि टक्कर के बाद भी ट्रक चालक ने वाहन नहीं रोका और कार को काफी दूरी तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और शवों को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी।

घटना की सूचना मिलते ही पापड़दा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर एक्सप्रेसवे पर यातायात बहाल कराया। कुछ समय के लिए सड़क पर लंबा जाम भी लग गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कार सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के नोएडा निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं, घायल युवक का अस्पताल में उपचार जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल, पुलिस हादसे के कारणों की गहन जांच कर रही है।

दौसा

