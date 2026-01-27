Road Accident : लाडनूं में दर्दनाक सड़क हादसा; दो बहनों की मौके पर हुई मौत, मां-बेटी की हालत नाजुक

हादसे में स्कूटी सवार मां शारदा और उसकी पुत्री अकसीता गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि दो अन्य बेटियां लाडा और अंकिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद राहगीरों ने मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए तत्काल घायलों को लाडनूं के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों एवं स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए घायलों का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते मां और बेटी को हाई सेंटर रेफर कर दिया।