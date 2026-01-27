Road Accident : लाडनूं में दर्दनाक सड़क हादसा; दो बहनों की मौके पर हुई मौत, मां-बेटी की हालत नाजुक

प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई जेनरेटेड
लाडनूं (नागौर)। राष्ट्रीय नेशनल मार्ग पर निंबी जोधा रोड स्थित गोरेड़ी गांव के पास सोमवार शाम एक हृदयविदारक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया। स्कूटी पर सवार एक ही परिवार को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और चारों ओर चीख-पुकार गूंज उठी।
हादसे में स्कूटी सवार मां शारदा और उसकी पुत्री अकसीता गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि दो अन्य बेटियां लाडा और अंकिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास मौजूद राहगीरों ने मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए तत्काल घायलों को लाडनूं के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों एवं स्टाफ ने तत्परता दिखाते हुए घायलों का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत नाजुक होने के चलते मां और बेटी को हाई सेंटर रेफर कर दिया।
वहीं मृत दोनों बालिकाओं के शवों को पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। डिप्टी जितेंद्र सिंह चारण, सीआई शंभुदयाल मीणा, एएसआई पर्वत सिंह सहित पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है।
बताया जा रहा है कि मृतक व घायल मंडा बासनी के मूल निवासी हैं और वर्तमान में लाडनूं कस्बे में सैनिक स्कूल के पास रह रहे थे। इस भीषण हादसे में स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।
इस हृदयविदारक घटना से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। एक ही परिवार पर आई इस त्रासदी से हर आंख नम है और पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम मंगलवार को होगा।
