झुंझुनूं: तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कुचला, मौके पर ही मौत, मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे

हादसे के बाद ड्राइवर ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दीं। घायल को संभालने या मदद करने के बजाय उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। भागते समय उसने रघुनाथपुरा टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को टक्कर मारकर तोड़ दिया। पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और एक अन्य वाहन के ड्राइवर ने घायल धर्मपाल को चिड़ावा उप जिला हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।