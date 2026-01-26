26 जनवरी 2026,

सोमवार

झुंझुनू

झुंझुनूं: तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कुचला, मौके पर ही मौत, मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे

सूरजगढ़ थाना इलाके में रविवार रात तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई।

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Jan 26, 2026

फोटो: सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट

झुंझुनूं। सूरजगढ़ थाना इलाके में रविवार रात तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर टोल प्लाजा का बैरियर तोड़ते हुए फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही देर में घेराबंदी कर आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया।

रोज की तरह मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे बुजुर्ग

जानकारी के अनुसार रघुनाथपुरा निवासी धर्मपाल (70) रोज की तरह रविवार शाम हाईवे पार कर पास ही स्थित मंदिर में पूजा-अर्चना करने गए थे। दर्शन के बाद जब वे वापस घर लौट रहे थे, तभी सूरजगढ़ से चिड़ावा की ओर जा रही काले रंग की एसयूवी ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एसयूवी की रफ्तार इतनी तेज थी कि धर्मपाल को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वे सड़क पर दूर जा गिरे।

घायल को छोड़ टोल बैरियर तोड़ते हुए भागा

हादसे के बाद ड्राइवर ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दीं। घायल को संभालने या मदद करने के बजाय उसने गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा दी। भागते समय उसने रघुनाथपुरा टोल प्लाजा पर लगे बैरियर को टक्कर मारकर तोड़ दिया। पूरी घटना टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों और एक अन्य वाहन के ड्राइवर ने घायल धर्मपाल को चिड़ावा उप जिला हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

चिड़ावा के पास पकड़ी एसयूवी

घटना की सूचना मिलते ही सूरजगढ़ थानाधिकारी रणजीत सिंह सेवदा के नेतृत्व में पुलिस टीम अलर्ट हो गई। जिलेभर में नाकाबंदी करवाई गई। सूरजगढ़ पुलिस ने चिड़ावा पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए भाग रही काले रंग की एसयूवी को चिड़ावा के पास घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस ने वाहन को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं: तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को कुचला, मौके पर ही मौत, मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे

