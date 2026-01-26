झुंझुनूं में अकेली रह रही वृद्ध महिला की हत्या, कंबल के नीचे मिला खून से सना शव

घटना की सूचना पर सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। उदयपुरवाटी विधायक भगवाना राम सैनी व अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। ग्रामीणों ने पूर्व में हुई घटनाओं का खुलासा नहीं होने का आरोप लगाते हुए शव ले जाने से पहले मामले के खुलासे की मांग की। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने लोगों को आश्वासन दिया कि मामले का शीघ्र खुलासा कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी, तब जाकर ग्रामीण शांत हुए।