दोस्तों के साथ घूमने आए मुंबई के युवक की अजमेर में मौत, रात को सोया तो सुबह नहीं उठ सका

पड़ताल में आया कि रात में सन्नी ने अपने दो दोस्तों के साथ खाना खाकर होटल के कमरे में सो गया। सुबह जब वह काफी देर तक नहीं उठा तो साथ सो रहे दोस्तों ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। घबराए दोस्तों ने एम्बुलेंस से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।