दोस्तों के साथ घूमने आए मुंबई के युवक की अजमेर में मौत, रात को सोया तो सुबह नहीं उठ सका

फोटो पत्रिका नेटवर्क
अजमेर। दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने निकले मुंबई के युवक की आधे सफर के दौरान अजमेर में सांसें थम गई। दिल्ली गेट क्षेत्र स्थित एक होटल में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुबह दोस्तों ने उसे जगाना चाहा तो वह नहीं उठा। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस के अनुसार महाराष्ट्र के मुंबई-ठाणे निवासी सन्नी (30) पुत्र जॉर्ज लॉण्डा दोस्तों के साथ राजस्थान ट्यूर पर आया था। ग्रुप जैसलमेर और खाटूश्याम मंदिर के दर्शन के बाद 24 जनवरी सुबह 10 बजे अजमेर पहुंचा। दरगाह शरीफ जियारत करने के बाद देहली गेट स्थित होटल रॉयल स्टार में ठहर गए।
पड़ताल में आया कि रात में सन्नी ने अपने दो दोस्तों के साथ खाना खाकर होटल के कमरे में सो गया। सुबह जब वह काफी देर तक नहीं उठा तो साथ सो रहे दोस्तों ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। घबराए दोस्तों ने एम्बुलेंस से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलने पर गंज थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंच कर शव का पोस्टमार्टम करा चचेरे भाई सेम्युएल को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी। मृतक के चचेरे भाई सेम्युअल ने बताया कि सन्नी कॉल सेंटर में कार्यरत था और फरवरी में लव मैरिज करने वाला था।
रविवार को दोस्तों को जयपुर और उसके बाद उज्जैन जाना था। सन्नी की मौत के बाद दोस्तों ने यात्रा बीच में ही समाप्त कर मुंबई लौटने का निर्णय लिया।
बड़ी खबरेंView All
अजमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग