जयपुर में खौफनाक किडनैपिंग: वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक को कार में बैठाया, बंधक बना मांगी 15 लाख फिरौती

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर में आदर्श नगर थाना इलाके से युवक के अपहरण और फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक को कार में बैठाया। सवाई माधोपुर ले जाकर बंधक बनाया और रास्ते में मारपीट कर हथियार दिखाकर डराया। बाद में 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई।