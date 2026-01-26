26 जनवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

जयपुर में खौफनाक किडनैपिंग: वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक को कार में बैठाया, बंधक बना मांगी 15 लाख फिरौती

जयपुर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में युवक को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कार में बैठाकर सवाई माधोपुर ले जाया गया। रास्ते में मारपीट और हथियार दिखाकर डराया गया। रात को उसे घर में बंद कर 15 लाख की फिरौती मांगी गई।

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 26, 2026

Jaipur Kidnapping News Youth Held for 15 Lakh Ransom After Threatening

जयपुर से युवक का अपहरण (फोटो-एआई)

Jaipur Crime: राजधानी जयपुर में आदर्श नगर थाना इलाके से युवक के अपहरण और फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक को कार में बैठाया। सवाई माधोपुर ले जाकर बंधक बनाया और रास्ते में मारपीट कर हथियार दिखाकर डराया। बाद में 15 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई।

बता दें कि पिता की ओर से पुलिस को सूचना देने पर आरोपी घबरा गए और युवक को बस में बैठाकर फरार हो गए। पुलिस के अनुसार, नीलगरान कांवटियों का खुर्रा, रामगंज निवासी मोहम्मद अरहब ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में रामगंज बाजार निवासी ताबीस अली, आदिल, नौशाद और टोनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पीड़ित ने बताया कि 22 जनवरी को ताबीस अली ने उसे फोन कर वीडियो वायरल करने की धमकी दी और शाम करीब पांच बजे राजापार्क स्थित मथुरा चाय वाले के पास बुलाया। वहां पहले से मौजूद चार-पांच युवकों ने स्कूटर की चाबी छीन ली और मुंह दबाकर कार में डाल दिया। कार नौशाद चला रहा था।

रास्ते में मारपीट और धमकी

आरोपियों ने जयपुर से सवाई माधोपुर तक रास्ते में हथियार दिखाकर धमकाया और युवक से मारपीट की। रात करीब साढ़े आठ बजे उसे सवाई माधोपुर के एक मकान में बंद कर दिया गया और 15 लाख की फिरौती मांगी। आरोपियों ने युवक से उसके पिता को फोन कर पैसे मांगने का दबाव बनाया।

युवक के पिता ने तुरंत 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी घबरा गए और युवक को एक निजी बस में बैठाकर जयपुर की ओर भेज दिया। बाद में लालसोट क्षेत्र में आदर्श नगर पुलिस ने युवक को दस्तयाब कर सुरक्षित उसके पिता के सुपुर्द किया।

पहले से मामले दर्ज

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी रामगंज थाने में मामला दर्ज है। इसमें परिवादी ने आरोप लगाया था कि उसकी कार को जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाकर छीन लिया था, जबकि वह गाड़ी उसके पिता के नाम से थी।

Published on:

26 Jan 2026 09:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में खौफनाक किडनैपिंग: वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवक को कार में बैठाया, बंधक बना मांगी 15 लाख फिरौती

