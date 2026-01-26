जयपुर के होटल में क्या कर रही थीं 3 महिलाएं, पनाह देने वाले मालिक की बढ़ीं मुश्किलें, पुलिस तक पहुंची बात

जयपुर: राजधानी जयपुर में अवैध रूप से ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत श्यामनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने निर्माण नगर स्थित एक होटल में छापेमारी कर पासपोर्ट और वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रही थाईलैंड की तीन विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही होटल संचालक के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।