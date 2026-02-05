5 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

नागौर

सोने की चेन चोंच में दबाकर ले उड़ा कबूतर

कड़ी मशक्कत के बाद वापस मिली 1 लाख रुपए की चेन, डेगाना के सर्राफा बाजार की घटना, छत पर गिरी चेन मशक्कत के बाद मिली

नागौर

image

Shyam Lal Choudhary

Feb 05, 2026

सोने की चेन चोंच में दबाकर ले उड़ा कबूतर

सोने की चेन चोंच में दबाकर ले उड़ा कबूतर

डेगाना (नागौर). शहर के सर्राफा बाजार में गुरुवार को चौंकाने वाली घटना हुई। एक कबूतर ज्वैलरी की दुकान के ऊपर बनी दुकान में आभूषण बनाने के कार्य के दौरान सात ग्राम सोने की चेन चोंच में दबाकर उड़ गया। चेन की कीमत करीब एक लाख रुपए थी। सूचना लगते ही मौके पर लोगों की भीड जमा हो गई।

बाजार में बने रामेश्वर प्लाजा में ज्वैलरी की एक दुकान के ऊपर बनी दुकान में कारीगर सामीन बंगाली दोपहर में करीब 12 बजे सोने की चेन बना रहा था। इस दौरान कमरे की खिड़की के आसपास कुछ कबूतर आकर बैठ गए। ध्यान भटकने पर एक कबूतर तैयार की गई सात ग्राम सोने की चेन चोंच में दबाकर उड़ गया और पास की छत पर जा बैठा।

जानकारी मिलते ही बाजार के अन्य व्यापारी और आसपास के दुकानदार सतर्क हो गए। कबूतर पर नजर रखते हुए उसे पकड़ने का प्रयास किया। व्यापारी कबूतर को पकड़ने के लिए छत पर पहुंचे, लेकिन उड़ गया। उड़ान भरते समय उसके मुंह से छूटकर चेन छत पर गिर गई। काफी तलाशने के बाद चेन सुरक्षित मिल गई।

सर्राफा व्यापारियों ने बताया कि सोने के बढ़ते दामों के कारण सुरक्षा को लेकर पहले से ही सतर्कता बरती जा रही है। इस तरह की घटना पहली बार हुई है। पूरे दिन यह घटना शहर में चर्चा का विषय बनी रही।

नागौर

