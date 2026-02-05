सोने की चेन चोंच में दबाकर ले उड़ा कबूतर

बाजार में बने रामेश्वर प्लाजा में ज्वैलरी की एक दुकान के ऊपर बनी दुकान में कारीगर सामीन बंगाली दोपहर में करीब 12 बजे सोने की चेन बना रहा था। इस दौरान कमरे की खिड़की के आसपास कुछ कबूतर आकर बैठ गए। ध्यान भटकने पर एक कबूतर तैयार की गई सात ग्राम सोने की चेन चोंच में दबाकर उड़ गया और पास की छत पर जा बैठा।