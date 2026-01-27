27 जनवरी 2026,

मंगलवार

जयपुर

जयपुर में कुदरत का करिश्मा: सीजन की पहली बर्फबारी से जमी सफेद चादर,पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठिठुरन बढ़ी

Jaipur Snowfall: जयपुर में सीजन की पहली बर्फबारी ने लोगों को हैरान कर दिया। गलता जी व ऊंचाई वाले इलाकों में वाहनों, पेड़ों और घरों पर बर्फ की पतली परत जमी दिखी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 27, 2026

Jaipur Snowfall

गलता जी स्थित आमागढ़ सफारी नाके पर कार पर जमी बर्फ की परत (फोटो- पत्रिका)

Snowfall in Jaipur: गुलाबी नगर में सर्दी ने इस बार करारा वार करते हुए सीजन में पहली बार बर्फबारी का तोहफा दिया। बीते चौबीस घंटों में जयपुर में अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

बता दें कि सुबह‑सुबह गलता जी और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में वाहनों, घरों और पेड़ों पर बर्फ की पतली परत जमी देखी गई। कई लोग इस दृश्य को कैमरे में कैद करने पहुंचे। बच्चों और युवाओं ने बर्फ की परत को छूकर ठंड का अलग ही आनंद लिया। जयपुर जैसे अपेक्षाकृत गर्म शहर में बर्फबारी का अनुभव लोगों के लिए रोमांचक रहा।

तापमान में अचानक गिरावट दर्ज

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ और ठंडी हवाओं के असर से तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान सात डिग्री से नीचे जाने के कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नमी जमकर बर्फ का रूप ले गई।

यह घटना दुर्लभ है और जयपुर में सामान्यत: देखने को नहीं मिलती। बर्फबारी का असर आमजन की दिनचर्या पर भी पड़ा। सुबह‑सुबह लोग ठिठुरन से परेशान दिखे। फुटपाथ पर काम करने वाले मजदूर अलाव का सहारा लेते नजर आए। वहीं, चाय‑नाश्ते की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई।

पर्यटन स्थलों पर असर

पर्यटन स्थलों पर भी इसका असर दिखा। सोशल मीडिया पर भी जयपुर की बर्फबारी की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए। मौसम के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट संभव है। फिलहाल, जयपुरवासियों के लिए यह बर्फबारी मौसम की ठंडक के साथ यादगार अनुभव बन गई है।

