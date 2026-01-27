जयपुर में कुदरत का करिश्मा: सीजन की पहली बर्फबारी से जमी सफेद चादर,पश्चिमी विक्षोभ के असर से ठिठुरन बढ़ी

बता दें कि सुबह‑सुबह गलता जी और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में वाहनों, घरों और पेड़ों पर बर्फ की पतली परत जमी देखी गई। कई लोग इस दृश्य को कैमरे में कैद करने पहुंचे। बच्चों और युवाओं ने बर्फ की परत को छूकर ठंड का अलग ही आनंद लिया। जयपुर जैसे अपेक्षाकृत गर्म शहर में बर्फबारी का अनुभव लोगों के लिए रोमांचक रहा।