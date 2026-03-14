Indian Army: भारतीय सेना में शामिल होने का मौका, अग्निवीर भर्ती के लिए पंजीकरण 1 अप्रैल तक

Agniveer Recruitment: जयपुर. भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना देखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। अग्निवीर तथा नियमित कैडर सैनिक के रूप में भर्ती के लिए पंजीकरण प्रक्रिया जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार राजस्थान के युवाओं को समय रहते अपना पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है।