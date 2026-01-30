Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस के 4 नए जिलाध्यक्ष घोषित, सुनील शर्मा को जयपुर शहर की कमान, यहां देखें लिस्ट

सूत्रों के अनुसार, संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर गुरुवार को ही दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई थी। बैठक के तुरंत बाद रात में जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई। इस सूची में जयपुर शहर जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुनील शर्मा को सौंपी गई है। वहीं प्रतापगढ़ में दिग्विजय सिंह पुरावत, झालावाड़ में वीरेंद्र सिंह गुर्जर और बारां में हंसराज मीना को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।