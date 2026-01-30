30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस के 4 नए जिलाध्यक्ष घोषित, सुनील शर्मा को जयपुर शहर की कमान, यहां देखें लिस्ट

राजस्थान कांग्रेस संगठन के बहुप्रतीक्षित विस्तार को लगभग अंतिम रूप देते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) ने गुरुवार देर रात चार और जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 30, 2026

Rajasthan Congress

कांग्रेस। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस संगठन के बहुप्रतीक्षित विस्तार को लगभग अंतिम रूप देते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआइसीसी) ने गुरुवार देर रात चार और जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। इसके साथ ही 50 जिलों में से 49 जिलों में अध्यक्ष तय हो गए हैं। अब केवल राजसमंद जिले में नियुक्ति शेष रह गई है।

सूत्रों के अनुसार, संगठन विस्तार और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर गुरुवार को ही दिल्ली में प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई थी। बैठक के तुरंत बाद रात में जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई। इस सूची में जयपुर शहर जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सुनील शर्मा को सौंपी गई है। वहीं प्रतापगढ़ में दिग्विजय सिंह पुरावत, झालावाड़ में वीरेंद्र सिंह गुर्जर और बारां में हंसराज मीना को जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

प्रदेश में 45 जिलों में पहले ही नियुक्तियां हो चुकी थीं, जहां जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नई नियुक्तियों के साथ संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है।

जयपुर शहर में सुनील शर्मा पर मुहर

जयपुर शहर जिलाध्यक्ष पद को लेकर सबसे अधिक चर्चा रही। इस पद के लिए रायशुमारी में करीब 50 दावेदार सामने आए थे। हालांकि, अंतिम दौर में पार्टी नेतृत्व की पसंद के तौर पर सुनील शर्मा और पुष्पेंद्र भारद्वाज के नाम सबसे ऊपर बताए जा रहे थे। अंततः नेतृत्व ने सुनील शर्मा के नाम पर सहमति जताई।

सुनील शर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कुछ वरिष्ठ नेताओं का करीबी माना जाता है। उन्हें हाल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार भी बनाया गया था, हालांकि एक बयान को लेकर हुए विवाद के बाद टिकट बदलकर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को उम्मीदवार बनाया गया था।

बारां-झालावाड़ में स्थानीय समीकरण हावी

सूत्रों के मुताबिक बारां और झालावाड़ जिलों में की गई नियुक्तियों में स्थानीय राजनीतिक समीकरणों की अहम भूमिका रही। बताया जा रहा है कि दोनों जिलों के अध्यक्ष हाल ही में अंता विधानसभा उपचुनाव जीतने वाले पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पसंद माने जा रहे हैं।

राजसमंद में अभी सस्पेंस

उधर, राजसमंद जिले में जिलाध्यक्ष की घोषणा अभी रोकी गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की पसंद को लेकर मतभेद और विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते अंतिम फैसला फिलहाल टाल दिया गया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: डीपफेक वीडियो मामले पर फिर मचा घमासान, कलक्टर टीना डाबी ने आरोपी दिनेश मांजू से सम्मान वापस लिया
बाड़मेर
Dinesh Manju

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 07:24 am

Published on:

30 Jan 2026 07:22 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस के 4 नए जिलाध्यक्ष घोषित, सुनील शर्मा को जयपुर शहर की कमान, यहां देखें लिस्ट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Petrol Price : राजस्थान में पेट्रोल की दरें हरियाणा, गुजरात और यूपी से महंगा, जानें क्या है रेट

Rajasthan Petrol prices are more expensive than in Haryana Uttar Pradesh and Gujarat Find out rates
जयपुर

राजस्थान विधानसभा की सुरक्षा में सेंध, अनधिकृत प्रवेश के मामले में सैनिक पकड़ा, बढ़ाई गई सख्ती

Rajasthan Assembly
जयपुर

Weather Update 30 January : मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, राजस्थान में कल से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, झमाझम बारिश की संभावना

Weather Update 30 January Meteorological Department new forecast tomorrow western disturbance active heavy rainfall possibility
जयपुर

जयपुर में आइजीआइ की दूसरी अत्याधुनिक लैब शुरू

समाचार

बीजेपी MLA ने राहुल गांधी को ‘पप्पू’ कहा, बोले- वे विदेशों में जाकर भारत का अपमान करते हैं, कांग्रेस का सदन में हंगामा

Shankar Singh Rawat
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.