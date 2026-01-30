Rajasthan: डीपफेक वीडियो मामले पर फिर मचा घमासान, कलक्टर टीना डाबी ने आरोपी दिनेश मांजू से सम्मान वापस लिया

एक दिन पहले बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने डीपफेक वीडियो वायरल करने को लेकर एफआइआर दर्ज कराई थी, उसी मुख्य आरोपी को बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस पर सम्मानित कर दिया गया। विधायक के इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया।