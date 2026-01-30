30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

बाड़मेर

Rajasthan: डीपफेक वीडियो मामले पर फिर मचा घमासान, कलक्टर टीना डाबी ने आरोपी दिनेश मांजू से सम्मान वापस लिया

राजस्थान में महिला विधायक के डीपफेक वीडियो का मामला फिर तूल पकड़ लिया है। MLA ऋतु बनावत के आरोपों के बाद बाड़मेर जिला कलक्टर टीना डाबी ने मुख्य आरोपी दिनेश मांजू को दिया गया जिला स्तरीय सम्मान वापस ले लिया है।

बाड़मेर

image

Kamal Mishra

Jan 30, 2026

Dinesh Manju

गणतंत्र दिवस पर आरोपी दिनेश मांजू को दिया गया प्रशस्ति पत्र (फोटो-पत्रिका)

बाड़मेर। बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत से जुड़े डीपफेक वीडियो प्रकरण के बाद बाड़मेर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलक्टर टीना डाबी ने गुरुवार को आदेश जारी कर गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयनित सम्मान को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

आदेश के अनुसार सेड़वा निवासी दिनेश मांजू पुत्र मंगलाराम के विरुद्ध भरतपुर के बयाना थाने में प्रकरण दर्ज होने की पुष्टि एसपी बाड़मेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर की गई। इसके चलते दिनेश को प्रदत्त जिला स्तरीय सम्मान एवं प्रशस्ति पत्र को वापस ले लिया गया।

कलक्टर कार्यालय से जारी आदेश

विधायक के आरोप के बाद हुई कार्रवाई

एक दिन पहले बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने डीपफेक वीडियो वायरल करने को लेकर एफआइआर दर्ज कराई थी, उसी मुख्य आरोपी को बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा गणतंत्र दिवस पर सम्मानित कर दिया गया। विधायक के इस बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और जिला प्रशासन ने त्वरित संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया।

यह है पूरा मामला

गौरतलब है कि जनवरी 2024 में विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने उनके नाम और फोटो का दुरुपयोग कर बनाए गए डीपफेक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने की शिकायत दर्ज कराई थी। विधायक का कहना था कि फर्जी वीडियो के माध्यम से उनकी राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया।

बताया गया कि यह वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स से रील के रूप में साझा किया गया था। मामला सामने आने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने संज्ञान लेते हुए भरतपुर आईजी से रिपोर्ट तलब की थी और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।

Published on:

30 Jan 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan: डीपफेक वीडियो मामले पर फिर मचा घमासान, कलक्टर टीना डाबी ने आरोपी दिनेश मांजू से सम्मान वापस लिया
