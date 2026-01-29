29 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

UGC के नए नियमों पर MLA रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा बयान, जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले?

UGC के नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस बीच राजस्थान के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने UGC रेगुलेशन पर बड़ा बयान दिया है।

जयपुर

image

Kamal Mishra

Jan 29, 2026

Ravindra Singh Bhati
Play video

रविंद्र सिंह भाटी (फाइल फोटो-पत्रिका)

जयपुर। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने UGC के नए नियमों पर बड़ा बयान दिया है। रविंद्र सिंह भाटी ने यूजीसी के नए नियमों पर समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कानून बनने चाहिए। विधानसभा के बजट सत्र में खेजड़ी के बचाव पर बोलने के दौरान भी उन्होंने यूजीसी के मुद्दे पर अपनी बात रखी।

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों से पूरे देश के युवाओं में रोष व्याप्त है। सरकार को जल्द से जल्द इसपर विचार करना चाहिए और नियमों की समीक्षा करनी चाहिए।

सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनने चाहिए कानून- भाटी

रविंद्र सिंह भाटी ने यूजीसी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस नई गाइडलाइंस पर एक बार फिर से विचार करने और सुधार करने की जरूरत है। सभी वर्गों को ध्यान में रखकर नियमों में बदलाव करना चाहिए।

यह वीडियो भी देखें :

सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपुर कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार के खिलाफ तीखी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आज हम देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आजादी के 70 साल बाद भी हम जातिखाने से बाहर नहीं निकल पाए हैं।

कोर्ट ने यूएसए का दिया उदाहरण

कोर्ट ने कहा कि हम इस स्टेज पर आ गए हैं, जैसे यूएस में गोरों को लिए अलग से स्कूल संचालित किए जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानून समाज में वैमनस्यता पैदा करते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ यूजीसी के नए नियमों को लेकर नोटिस जारी किया है।

Updated on:

29 Jan 2026 08:16 pm

Published on:

29 Jan 2026 08:04 pm

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

UGC विवाद

जयपुर
