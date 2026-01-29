UGC के नए नियमों पर MLA रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा बयान, जानें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या बोले?

जयपुर। बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने UGC के नए नियमों पर बड़ा बयान दिया है। रविंद्र सिंह भाटी ने यूजीसी के नए नियमों पर समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर कानून बनने चाहिए। विधानसभा के बजट सत्र में खेजड़ी के बचाव पर बोलने के दौरान भी उन्होंने यूजीसी के मुद्दे पर अपनी बात रखी।