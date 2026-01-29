Rajasthan Assembly: खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर सुमित गोदारा ने रविंद्र सिंह भाटी को दिया झटका, इस बात से किया इनकार

मंत्री गोदारा ने कहा कि प्रदेश में अब तक 54 लाख 49 हजार 778 नागरिकों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाया है। इनमें बाड़मेर जिले से 1 लाख 56 हजार 654 नागरिक शामिल हैं। 26 जनवरी 2025 को पोर्टल खोले जाने के बाद एक वर्ष की अवधि में जिले में दोगुनी संख्या में 3 लाख 8 हजार 429 नए पात्र लाभार्थियों के नाम योजना में जोड़े गए हैं। शिव विधानसभा क्षेत्र से 4 हजार 342 लोगों ने गिव-अप किया है, जबकि 82 हजार से अधिक नए नाम जोड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 11 लाख स्थान रिक्त हैं, जिन पर पात्र व्यक्ति अपना नाम जुड़वाकर योजना का लाभ ले सकते हैं।