Food Security Scheme : राजस्थान के इन तीन जिलों में खुलेंगे अनाज एटीएम, ऐसे परिवारों को मिलेगा लाभ

जयपुर। राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अब राशन की दुकान के खुलने-बंद होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जल्द ही खाद्य विभाग की ओर से जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में स्टैंडअलोन अन्नपूर्ति एटीएम (अनाज एटीएम) संचालित किए जाएंगे। नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ उन मजदूर परिवारों को मिलेगा, जो सुबह जल्दी काम पर निकल जाते हैं और देर रात घर लौटते हैं।
बुधवार को खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्रों को हटाने के लिए चलाए जा रहे गिवअप अभियान की जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों की सुविधा के लिए यह नवाचार किया जा रहा है। अनाज एटीएम घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक परिवार इसका लाभ उठा सकें।
ये एटीएम सामुदायिक केंद्रों, एफसीआइ गोदामों या राशन दुकानों के पास लगाए जाएंगे। खाद्य मंत्री ने बताया कि गिवअप अभियान के तहत अब तक 54.36 लाख से अधिक संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से जरूरतमंदों के हक का गेहूं लेना छोड़ दिया है। वहीं, 73 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना में जोड़ा गया है। जयपुर जिले में सर्वाधिक 3.17 लाख पात्रों को योजना से जोड़ा गया है।
