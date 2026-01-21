Food Security Scheme : राजस्थान के इन तीन जिलों में खुलेंगे अनाज एटीएम, ऐसे परिवारों को मिलेगा लाभ

ये एटीएम सामुदायिक केंद्रों, एफसीआइ गोदामों या राशन दुकानों के पास लगाए जाएंगे। खाद्य मंत्री ने बताया कि गिवअप अभियान के तहत अब तक 54.36 लाख से अधिक संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से जरूरतमंदों के हक का गेहूं लेना छोड़ दिया है। वहीं, 73 लाख नए पात्र लाभार्थियों को योजना में जोड़ा गया है। जयपुर जिले में सर्वाधिक 3.17 लाख पात्रों को योजना से जोड़ा गया है।