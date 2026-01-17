Ravindra Singh Bhati: रविंद्र सिंह भाटी ने सरकार से की यह डिमांड, पूरी हो तो सैकड़ों गांवों को मिले लाभ

Ravindra Singh Bhati: बाड़मेर। आजादी के 78 वर्षों बाद भी सीमावर्ती गांवों में सरकारी बस सुविधा के अभाव को लेकर पत्रिका में 11 जनवरी को प्रकाशित समाचार 'अंतिम नहीं, प्रथम का नारा कागजों में, सीमावर्ती गांवों में नहीं पहुंची रोड़वेज' और 14 जनवरी को प्रकाशित 'बॉर्डर की रोड़वेज को ऐसा लगा की कोरोना मिट ही नहीं रहा' को आधार बनाकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा तथा प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर को पत्र लिखकर पैरवी की है।