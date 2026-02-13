13 फ़रवरी 2026,

Jaipur: Gold-Silver Price Big Crash Today, जयपुर के ज्वैलर्स ने बताया खरीदें या बेचें…? क्या फिर बनेगी चांदी ‘रॉकेट’?

Gold-Silver Price Crash: जहाँ एक ओर सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई, वहीं आसमान छू रही चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 13, 2026

Gold-Silver Price

Gold-Silver Price

Gold-Silver Rates Today: भारतीय वित्तीय बाजार के लिए आज का दिन 'ब्लैक फ्राइडे' साबित हो रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार (Stock Market) से लेकर सर्राफा बाजार (Bullion Market) तक, हर तरफ बिकवाली का हाहाकार मचा है। जहाँ एक ओर सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई, वहीं आसमान छू रही चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है।

शेयर बाजार में 800 अंकों की भारी गिरावट

आज सुबह बाजार खुलते ही निवेशकों में अफरा-तफरी का माहौल रहा। खबर लिखे जाने तक BSE Sensex लगभग 800 अंक टूट चुका है। वैश्विक संकेतों और घरेलू बाजार में मुनाफावसूली के दबाव के चलते बिकवाली का दौर जारी है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की निकासी और अनिश्चित आर्थिक संकेतों ने सेंटिमेंट को बिगाड़ दिया है।

सर्राफा बाजार का हाल: चांदी 28,000 रुपये तक टूटी

शेयर बाजार के साथ-साथ आज सोने और चांदी की चमक भी फीकी पड़ी है। जयपुर के प्रसिद्ध बुलियन और सर्राफा कारोबारी अश्विनी तिवारी ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जबरदस्त मुनाफावसूली (Profit Booking) के चलते भारतीय बाजार (MCX) पर इसका सीधा असर पड़ा है।


आंकड़ों की बात करें तो चांदी में ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव देखा गया:

  • चांदी का हाई: ₹2,62,775
  • चांदी का लो: ₹2,34,722
  • कुल गिरावट: लगभग ₹28,053 की भारी गिरावट दर्ज की गई।वहीं सोने की कीमतों में भी भारी गिरावट रही, जहाँ हाई ₹1,58,747 से फिसलकर कीमतें ₹1,49,938 (लो) तक आ गईं, जो लगभग ₹9,000 की कमी दर्शाती हैं।
  • क्या फिर से 'रॉकेट' बनेगी चांदी?भले ही आज चांदी 'औंधे मुंह' गिरी हो, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे खरीदारी का मौका मान रहे हैं। अश्विनी तिवारी जी के अनुसार, "चांदी में अभी टूट का यह दौर कुछ समय के लिए जारी रह सकता है, लेकिन यह मंदी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। फंडामेंटल्स मजबूत हैं और बहुत जल्द चांदी फिर से रॉकेट की रफ्तार पकड़ेगी।"निष्कर्ष:बाजार में आई यह गिरावट शॉर्ट टर्म इनवेस्टर्स के लिए जोखिम भरी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने वालों के लिए यह एक अच्छा 'करेक्शन' साबित हो सकता है। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की अस्थिरता को देखते हुए सोच-समझकर निर्णय लें।

