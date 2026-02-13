Jaipur: Gold-Silver Price Big Crash Today, जयपुर के ज्वैलर्स ने बताया खरीदें या बेचें…? क्या फिर बनेगी चांदी ‘रॉकेट’?

Gold-Silver Rates Today: भारतीय वित्तीय बाजार के लिए आज का दिन 'ब्लैक फ्राइडे' साबित हो रहा है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार (Stock Market) से लेकर सर्राफा बाजार (Bullion Market) तक, हर तरफ बिकवाली का हाहाकार मचा है। जहाँ एक ओर सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट दर्ज की गई, वहीं आसमान छू रही चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया है।