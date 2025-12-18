Rajasthan: राजस्थान के इस गांव ने किया ऐसा बड़ा कमाल, अब मोदी सरकार देगी 1 करोड़ रुपए, जानिए क्यों

आदर्श सौर ग्राम जिला स्तरीय कमेटी बैठक में मौजूद अधिकारी व अन्य। फोटो- पत्रिका
Prime Minister Surya Ghar Free Electricity Scheme सिरोही। जिले के नांदिया गांव में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। इसी कारण प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नांदिया गांव को आदर्श सौर ऊर्जा ग्राम घोषित किया गया है। जिले में सबसे अधिक किलोवाट क्षमता वाले प्लांट के स्थापना के चलते जिला स्तरीय कमेटी ने नांदिया गांव का चयन किया। केंद्र सरकार की ओर से गांव में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी।
विद्युत निगम की ओर से गठित जिला स्तरीय कमेटी ने सिरोही जिले के छह गांव-जावाल, बड़गांव, नांदिया, वीरवाड़ा, कैलाशनगर और अनादरा को चिह्नित किया। इन गांवों में प्रतिस्पर्धा करवाई गई, जिसमें छह माह का समय दिया गया। सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करने में नांदिया गांव पहले स्थान पर आया, इसलिए इसे आदर्श सौर ग्राम घोषित किया गया।
नांदिया गांव में 2.533 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित हैं। आदर्श सौर ग्राम घोषित होने पर केंद्र सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इस राशि का उपयोग सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने, सोलर प्लांट लगाने और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य यह है कि गांव की बिजली की आवश्यकता सौर ऊर्जा से पूरी हो और बिजली पर निर्भरता कम हो।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी भी दी जाती है। एक किलोवाट के सोलर पैनल पर 30 हजार रुपए, दो किलोवाट के पैनल पर 60 हजार रुपए और तीन किलोवाट या उससे अधिक के पैनल पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है। योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध होती है। ग्रामीण न केवल बिजली का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि इसे सरकार को बेचकर आर्थिक लाभ भी उठा सकते हैं।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले के 5 हजार से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को आदर्श सौर गांव के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करवाई गई। छह माह की अवधि में आयोजित इस प्रतिस्पर्धा में नांदिया गांव प्रथम स्थान पर रहा और इसे आदर्श सौर ऊर्जा गांव घोषित किया गया। इसके साथ ही नांदिया को एक करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग सोलर प्लांट लगाने और अन्य कार्यों में किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नांदिया गांव को आदर्श सौर ग्राम घोषित किया गया है। योजना में जिले की पिछड़ी हुई ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि कमजोर वर्ग की पंचायतें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति कर सकें और बिजली पर निर्भरता कम हो। इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीणों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा भी उपलब्ध होगी।
