Rajasthan: राजस्थान के इस गांव ने किया ऐसा बड़ा कमाल, अब मोदी सरकार देगी 1 करोड़ रुपए, जानिए क्यों

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सब्सिडी भी दी जाती है। एक किलोवाट के सोलर पैनल पर 30 हजार रुपए, दो किलोवाट के पैनल पर 60 हजार रुपए और तीन किलोवाट या उससे अधिक के पैनल पर 78 हजार रुपए की सब्सिडी मिलती है। योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध होती है। ग्रामीण न केवल बिजली का उपयोग कर सकते हैं, बल्कि इसे सरकार को बेचकर आर्थिक लाभ भी उठा सकते हैं।