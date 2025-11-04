Good News: रूफ टॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, अब 55 पैसे प्रति यूनिट अधिक मिलेगा भुगतान

Rooftop Solar: जयपुर। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने घरेलू रूफ टॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब जो उपभोक्ता अपने घर की छत पर सोलर संयंत्र लगाकर बिजली उत्पन्न करते हैं और अतिरिक्त बिजली ग्रिड को उपलब्ध कराते हैं, उन्हें प्रति यूनिट 2 रुपए 71 पैसे के बजाय 3 रुपए 26 पैसे का भुगतान किया जाएगा। यानी अब उन्हें 55 पैसे प्रति यूनिट अधिक राशि मिलेगी।