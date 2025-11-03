Public Holiday: 5 नवम्बर को रहेगा अवकाश, बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर

Rajasthan Holiday: जयपुर। राजस्थान में 5 नवम्बर को गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेशभर के सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में भी कार्य नहीं होगा। राज्य सरकार ने इसे राजकीय अवकाश घोषित किया है। इस वर्ष नवम्बर माह में यह एकमात्र अतिरिक्त अवकाश रहेगा, जिसे लेकर कर्मचारियों और विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है।