Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Public Holiday: 5 नवम्बर को रहेगा अवकाश, बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर

November Holidays: राजस्थान में 5 नवम्बर को गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेशभर के सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 03, 2025

Public holiday

प्रतीकात्मक तस्वीर

Rajasthan Holiday: जयपुर। राजस्थान में 5 नवम्बर को गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेशभर के सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में भी कार्य नहीं होगा। राज्य सरकार ने इसे राजकीय अवकाश घोषित किया है। इस वर्ष नवम्बर माह में यह एकमात्र अतिरिक्त अवकाश रहेगा, जिसे लेकर कर्मचारियों और विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है।

गुरु नानक जयंती सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर राजस्थान के विभिन्न शहरों में गुरुद्वारों में विशेष दीवान, भजन-कीर्तन और नगर कीर्तन के आयोजन होंगे। जयपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे शहरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में गुरुद्वारों में पहुंचकर मत्था टेकेंगे और लंगर सेवा में भाग लेंगे।

गुरु नानक देव जी की जयंती हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस वर्ष यह तिथि 5 नवम्बर को पड़ रही है। गुरु नानक जी ने समाज में समानता, भाईचारा और सेवा का संदेश दिया था। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। राजस्थान सहित पूरे देश में यह पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Wedding Scam: “शादी के कार्ड” के नाम पर साइबर ठगी, मोबाइल हो रहा है हैक, इन 5 तरीकों से ऐसे बचें
जयपुर
cyber security

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 11:39 am

Published on:

03 Nov 2025 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Public Holiday: 5 नवम्बर को रहेगा अवकाश, बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Cancer Screening: गांव-ढाणी तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सुविधा, शुरू हुई ग्रामीण कैंसर स्क्रीनिंग की नई पहल

जयपुर

Jaipur Junction : 9 नवंबर-12 दिसंबर तक वंदे भारत-शताब्दी सहित 48 ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित, जानें नया शेड्यूल

Jaipur Junction redeveloped 48 trains including Vande Bharat-Shatabdi will be affected from 9 November to 12 December know new schedule
जयपुर

Rajasthan Accident: 80 दिन… 67 मौतें, विचलित कर रहे ये राजस्थान के 6 दर्दनाक हादसे

Phalodi-road-accident-3
जयपुर

जयपुर में कचरा वसूली का नया सिस्टम: फ्लैट वालों से 80 और निजी मकान से 20-150 रुपए, वेंडर-होटल समेत सभी के रेट तय

Jaipur new garbage collection system
जयपुर

राजस्थान के बजट में 9 एक्सप्रेस वे की हुई थी घोषणा, पर काम सिर्फ दो का ही हुआ शुरू, जानें क्यों

Rajasthan budget 9 expressways were announced but work has only 2 begun Find out why
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.