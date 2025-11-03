Public Holiday: 5 नवम्बर को रहेगा अवकाश, बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर

प्रतीकात्मक तस्वीर
Rajasthan Holiday: जयपुर। राजस्थान में 5 नवम्बर को गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन प्रदेशभर के सभी सरकारी और निजी स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों में भी कार्य नहीं होगा। राज्य सरकार ने इसे राजकीय अवकाश घोषित किया है। इस वर्ष नवम्बर माह में यह एकमात्र अतिरिक्त अवकाश रहेगा, जिसे लेकर कर्मचारियों और विद्यार्थियों में उत्साह देखा जा रहा है।
गुरु नानक जयंती सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर राजस्थान के विभिन्न शहरों में गुरुद्वारों में विशेष दीवान, भजन-कीर्तन और नगर कीर्तन के आयोजन होंगे। जयपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे शहरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में गुरुद्वारों में पहुंचकर मत्था टेकेंगे और लंगर सेवा में भाग लेंगे।
गुरु नानक देव जी की जयंती हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस वर्ष यह तिथि 5 नवम्बर को पड़ रही है। गुरु नानक जी ने समाज में समानता, भाईचारा और सेवा का संदेश दिया था। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। राजस्थान सहित पूरे देश में यह पर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा।
