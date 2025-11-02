Wedding Scam: विवाह के नाम पर साइबर ठगी, मोबाइल हो रहा है हैक, इन 5 तरीकों से ऐसे बचें

Cyber Fraud: जयपुर। विवाह-शादी के इस सीजन में जहां लोग अपने परिजनों और मित्रों को डिजिटल माध्यमों से आमंत्रण भेज रहे हैं, वहीं साइबर अपराधी इसी भावनात्मक अवसर का फायदा उठाकर लोगों को जाल में फंसा रहे हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन को एक नई और गंभीर साइबर ठगी के तरीके के प्रति सतर्क किया है। ठग अब सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से नकली ई-निमंत्रण या गिफ्ट लिंक भेज रहे हैं, जिन पर क्लिक करते ही उपयोगकर्ताओं के मोबाइल डेटा और बैंकिंग विवरण खतरे में पड़ सकते हैं।