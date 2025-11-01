Solar Energy: किसानों को मिलेगा दिन में बिजली का लाभ, 9.28 मेगावाट क्षमता के प्लांट शुरू

PM Kusum Scheme: जयपुर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कम्पोनेंट-सी के अंतर्गत जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में शुक्रवार को एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। कुल 9.28 मेगावाट क्षमता वाले इन विकेन्द्रित लघु सौर संयंत्रों से संबंधित 33/11 केवी सब-स्टेशन क्षेत्रों के 1314 कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
जयपुर डिस्कॉम में अब तक कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए और सी के तहत 237 मेगावाट क्षमता के 121 संयंत्र कार्यशील किए जा चुके हैं, जिनसे 24,208 किसानों को दिन में बिजली मिल रही है।
नव स्थापित संयंत्रों में झालावाड़ के सुनेल में 4.06 मेगावाट, टोंक के पीपलू में 0.83 मेगावाट, भरतपुर के ब्रह्मबाद में 2.29 मेगावाट, जयपुर जिले के राडावास में 1.25 मेगावाट और टोंक के देवली में 0.85 मेगावाट क्षमता के संयंत्र शामिल हैं।
प्रदेश स्तर पर जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के अंतर्गत अब तक कुल 2170 मेगावाट क्षमता के 1018 सौर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।
इनमें सबसे अधिक 780 संयंत्र जोधपुर डिस्कॉम में स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 1766 मेगावाट है। वहीं अजमेर डिस्कॉम में 117 संयंत्रों से 168 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। जोधपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में संयंत्रों के स्थापित होने का प्रमुख कारण वहाँ की अनुपजाऊ भूमि की पर्याप्त उपलब्धता बताई गई है।
