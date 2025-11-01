Solar Energy: किसानों को मिलेगा दिन में बिजली का लाभ, 9.28 मेगावाट क्षमता के प्लांट शुरू

PM Kusum Scheme: जयपुर। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कम्पोनेंट-सी के अंतर्गत जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र में शुक्रवार को एक ही दिन में 5 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। कुल 9.28 मेगावाट क्षमता वाले इन विकेन्द्रित लघु सौर संयंत्रों से संबंधित 33/11 केवी सब-स्टेशन क्षेत्रों के 1314 कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

जयपुर डिस्कॉम में अब तक कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए और सी के तहत 237 मेगावाट क्षमता के 121 संयंत्र कार्यशील किए जा चुके हैं, जिनसे 24,208 किसानों को दिन में बिजली मिल रही है।