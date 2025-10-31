Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Politics: कांग्रेस का भाजपा पर तंज, “अगली बार भाजपा विधायकों की संख्या एक टैंपो ट्रेवलर में सिमट जाएगी”

Govind Singh Dotasra: जनता भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी।भाजपा सरकार की नीतियों से जनता पूरी तरह नाराज़। भाजपा सरकार नाम मात्र की, आरएसएस ने छीनी राजस्थान की स्वायत्तता राजस्थान में आरएसएस का बढ़ता प्रभाव।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 31, 2025

Govind Singh Dotasra Attacks BJP 1 Year 450 Schools closed Bhajanlal Government

Congress vs BJP: जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को संघ के नियंत्रण में दे दिया है। उन्होंने कहा कि “राजस्थान भारतीय संघ का एक राज्य है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने इसे केंद्र शासित प्रदेश जैसा बना दिया है।”

डोटासरा ने आरोप लगाया कि संघ के लोग प्रदेश में ऐसे शासन कर रहे हैं, जैसे जनता ने उन्हें चुनकर भेजा हो। भाजपा की सरकार केवल नाम मात्र की रह गई है और वास्तविक शासन आरएसएस के हाथों में है। उन्होंने कहा कि “ऐसा लगता है मानो आरएसएस ने प्रदेश की स्वायत्तता छीन ली हो और लोकतंत्र की जगह नियंत्रण का शासन लागू हो गया हो।”

उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में कार्यरत गुजरात की लॉबी और दिल्ली से आने वाले “पर्ची वाले ठेकेदारों” ने राजस्थान की व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। अब राज्य में कोई भी निर्णय केंद्र की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी हो चुकी है।

डोटासरा ने राज्य में अघोषित आपातकाल जैसे हालात होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि “जो लोग सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और ईडी-आयकर के छापे डाले जा रहे हैं।” उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि “पहले पीएचक्यू का इकबाल होता था, लेकिन अब एक डीजी पर चार-चार डीजी बैठाकर पुलिस की गरिमा खत्म कर दी गई है।”

अंत में उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों में मुख्यमंत्री खुद राजस्थान का भट्टा बैठाने में लगे हैं और अगर यही स्थिति जारी रही, तो अगली बार भाजपा विधायकों की संख्या “एक टैंपो ट्रेवलर” में समा जाएगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan 4th Grade Result: बोर्ड ने दिए संकेत, जानें कब आएगा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट
जयपुर
Rajasthan Staff Selection Board Junior Instructor Direct Recruitment Exam Update Control Room Establishment

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2025 04:38 pm

Published on:

31 Oct 2025 04:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics: कांग्रेस का भाजपा पर तंज, “अगली बार भाजपा विधायकों की संख्या एक टैंपो ट्रेवलर में सिमट जाएगी”

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 2 से 8 नवंबर 2025: इन 6 राशियों के लिए धन-लाभ के योग , किसे रहना होगा सावधान?

Weekly Horoscope
राशिफल

Flood Relief: बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुलिया, डैम, एनीकट, स्कूल की होगी मरम्मत, 1012 करोड़ की स्वीकृति

Janjatiya Gaurav Varsh Rajasthan CM Bhajan Lal said 1 to 15 November Several events will be held in state
जयपुर

IMD: चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ अगले 4 दिन राजस्थान में दिखाएगा तगड़ा असर, मौसम विभाग ने दे दी बारिश की चेतावनी

जयपुर

Weather Updat: उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में आज भी बारिश की संभावना

Rajasthan Weather Alert
जयपुर

ट्रेड वॉर में नरमी, भारत के लिए सकारात्मक संकेत

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.