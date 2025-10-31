Rajasthan Politics: कांग्रेस का भाजपा पर तंज, “अगली बार भाजपा विधायकों की संख्या एक टैंपो ट्रेवलर में सिमट जाएगी”

डोटासरा ने राज्य में अघोषित आपातकाल जैसे हालात होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि “जो लोग सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और ईडी-आयकर के छापे डाले जा रहे हैं।” उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि “पहले पीएचक्यू का इकबाल होता था, लेकिन अब एक डीजी पर चार-चार डीजी बैठाकर पुलिस की गरिमा खत्म कर दी गई है।”