Rajasthan Politics: कांग्रेस का भाजपा पर तंज, “अगली बार भाजपा विधायकों की संख्या एक टैंपो ट्रेवलर में सिमट जाएगी”

Congress vs BJP: जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को संघ के नियंत्रण में दे दिया है। उन्होंने कहा कि “राजस्थान भारतीय संघ का एक राज्य है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने इसे केंद्र शासित प्रदेश जैसा बना दिया है।”
डोटासरा ने आरोप लगाया कि संघ के लोग प्रदेश में ऐसे शासन कर रहे हैं, जैसे जनता ने उन्हें चुनकर भेजा हो। भाजपा की सरकार केवल नाम मात्र की रह गई है और वास्तविक शासन आरएसएस के हाथों में है। उन्होंने कहा कि “ऐसा लगता है मानो आरएसएस ने प्रदेश की स्वायत्तता छीन ली हो और लोकतंत्र की जगह नियंत्रण का शासन लागू हो गया हो।”
उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में कार्यरत गुजरात की लॉबी और दिल्ली से आने वाले “पर्ची वाले ठेकेदारों” ने राजस्थान की व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। अब राज्य में कोई भी निर्णय केंद्र की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता और ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी हो चुकी है।
डोटासरा ने राज्य में अघोषित आपातकाल जैसे हालात होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि “जो लोग सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और ईडी-आयकर के छापे डाले जा रहे हैं।” उन्होंने पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि “पहले पीएचक्यू का इकबाल होता था, लेकिन अब एक डीजी पर चार-चार डीजी बैठाकर पुलिस की गरिमा खत्म कर दी गई है।”
अंत में उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों में मुख्यमंत्री खुद राजस्थान का भट्टा बैठाने में लगे हैं और अगर यही स्थिति जारी रही, तो अगली बार भाजपा विधायकों की संख्या “एक टैंपो ट्रेवलर” में समा जाएगी।
