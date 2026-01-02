संकल्प पूरे करने के लिए जीवन दृष्टि बदलनी होगी

आप देखेंगे कि आज संसार में जितनी भोग्य सामग्री है, उतनी कभी नहीं थी और जितना ज्ञान आज है, वह ज्ञान भी इस विस्तार के रूप में कभी नहीं था। लेकिन दूसरी ओर इसकी परिणति आप क्या देख रहे हैं, इसका कोई यथार्थ है कि जितने रोग आज है उतने रोग भी पहले कभी नहीं थे। जितनी भोग्य सामग्री है, जितने पदार्थ हैं, जितने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, उन पदार्थों के होते हुए भी उतने ही रोग बढ़ते जा रहे हैं। उतने रोग और मर्मांतक रोग मानव सभ्यता के इतिहास में पहले कभी नहीं रहे। यह क्या बात है? (अलबत्ता अस्थायी रूप से महामारियां हुईं हैं और आज भी हैं) इतना बड़ा विरोधाभास क्यों? जितना ज्ञान आज हमको प्रतीत होता है, हमको उपलब्ध है, उतनी ही हिंसा आज हो रही है। द्वितीय महायुद्ध में जितनी हत्याएं या जितनी मौतें हुई, जितने लोग मारे गए उसके दुगने लोग केवल अब तक मोटर दुर्घटना में मर चुके हैं। यह ऐसी दुर्घटना है जिसे हिंसा का रूप तो आप नहीं कह सकते लेकिन यह अज्ञात या परोक्ष हिंसा ही है। अब दूसरे प्रकार की मृत्यु या हिंसा जो हो सकती है उसके परिमाण का आप अनुमान लगाइए कितना होगा। विमान दुर्घटनाएं, घातक रोगों से होने वाली मौतें, आत्महत्याएं, आपराधिक हत्याएं - कोई अंत ही नहीं है और सामरिक हत्याएं! यह क्या है- मानव समाज का जो रूप अभी बन गया है उसमें भोग्य सामग्री भी अधिक है तो रोग भी अधिक है। ज्ञान मात्रा अधिक है तो हिंसा भी अधिक है। ऐसे में जिस किसी काम को या उद्देश्य को लेकर मानव का ज्ञान, विज्ञान, शासन, धर्म व वर्ण व्यवस्था चलती है, चिंतनधारा चलती है वह लक्ष्य तो बहुत ही दूर होता जा रहा है। बजाय इसके कि मानव प्रगति करके उस लक्ष्य के निकट पहुंचे, बल्कि दूर होता जा रहा है। लक्ष्य क्या है? जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। शांति, सद्भाव, सहृदयता, सदाशयता, सहिष्णुता और मुख्यत: शांति। शांति के संपूर्ण प्रयत्नों के सामने अशांति बढ़ते जाना, यह क्या कारण है? हम किस अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं?