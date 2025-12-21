21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

ग्राम विकास अधिकारी क्या होता है, राजस्थान में कैसे बन सकते VDO, जानें कितनी मिलती है सैलरी

VDO Work: ग्राम विकास अधिकारी का काम ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को पर नजर बनाये रखने और उसे सही तरीके से लागू करना होता है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Dec 21, 2025

VDO

VDO(Village Development Officer)/Grok Image

RSSB ने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर (VDO) रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी का काम क्या होता है या उन्हें सैलरी कितनी मिलती है? आइये जानते हैं ग्राम विकास अधिकारी के बारे में सबकुछ।

VDO Work: क्या होता है ग्राम विकास अधिकारी का काम?


वीडीओ(VDO) का फुल फॉर्म होता है ग्राम विकास अधिकारी। किसी भी राज्य में ग्राम विकास अधिकारी का काम ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को लागू करना, उसका मैनेजमेंटप्रबंधन करना और उनकी निगरानी करने का होता है। सरकार योजनाओं को जमीनी स्तर पार सही से लागू करवाने और उसमें किसी प्रकार की दिकक्त ना आए, ये काम ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेवारी होती है।

VDO Selection Process: कैसे होता है ग्राम विकास अधिकारी का चयन?

ग्राम विकास अधिकारी पदों पर चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और डाॅक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आदि प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। इस पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट्स की आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सभी चरण पास करने के बाद उम्मीदवारों को अंतिम जॉइनिंग दी जाती है।

VDO Salary: ग्राम विकास अधिकारी की कितनी होती है सैलरी?

ग्राम विकास अधिकारी की शुरुआती सैलरी करीब 30 हजार से लेकर 32 हजार के बीच होती है। जिसमें सभी भत्ते भी जुड़े होते हैं। अलग-अलग राज्यों में सैलरी भी अलग-अलग होती है। यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी 30 हजार के आस-पास होती है। सैलरी के अलावा कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। जिसमें महंगाई, मेडिकल सहित कई भत्ते शामिल हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Dec 2025 11:57 am

Hindi News / Education News / ग्राम विकास अधिकारी क्या होता है, राजस्थान में कैसे बन सकते VDO, जानें कितनी मिलती है सैलरी

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

UGC NET December 2025: यूजीसी नेट 2025 एग्जाम सिटी स्लिप जारी, सीधे इस लिंक से करें डाउनलोड

UGC NET December 2025
शिक्षा

UGC NET December 2025: इन तारीखों पर होगी परीक्षाएं, जान लें विषयवार परीक्षा तारीख

UGC NET December 2025
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Dec 21 2025: स्कूल असेंबली के लिए 21 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Dec 21 2025
शिक्षा

Ram Vanji Sutar Passes Away: नहीं रहे ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के शिल्पकार राम वनजी सुतार, जानिए उनकी शिक्षा और विरासत की कहानी

Ram Vanji Sutar
शिक्षा

Delhi University Vacancy: दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्तियां, मिलेगी मोटी सैलेरी, बस होनी चाहिए यह योग्यता

Delhi University Vacancy 2025
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.