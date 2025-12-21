ग्राम विकास अधिकारी क्या होता है, राजस्थान में कैसे बन सकते VDO, जानें कितनी मिलती है सैलरी



वीडीओ(VDO) का फुल फॉर्म होता है ग्राम विकास अधिकारी। किसी भी राज्य में ग्राम विकास अधिकारी का काम ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को लागू करना, उसका मैनेजमेंटप्रबंधन करना और उनकी निगरानी करने का होता है। सरकार योजनाओं को जमीनी स्तर पार सही से लागू करवाने और उसमें किसी प्रकार की दिकक्त ना आए, ये काम ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेवारी होती है।