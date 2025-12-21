ग्राम विकास अधिकारी क्या होता है, राजस्थान में कैसे बन सकते VDO, जानें कितनी मिलती है सैलरी

VDO(Village Development Officer)/Grok Image
RSSB ने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर (VDO) रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी का काम क्या होता है या उन्हें सैलरी कितनी मिलती है? आइये जानते हैं ग्राम विकास अधिकारी के बारे में सबकुछ।
वीडीओ(VDO) का फुल फॉर्म होता है ग्राम विकास अधिकारी। किसी भी राज्य में ग्राम विकास अधिकारी का काम ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं को लागू करना, उसका मैनेजमेंटप्रबंधन करना और उनकी निगरानी करने का होता है। सरकार योजनाओं को जमीनी स्तर पार सही से लागू करवाने और उसमें किसी प्रकार की दिकक्त ना आए, ये काम ग्राम विकास अधिकारी की जिम्मेवारी होती है।
ग्राम विकास अधिकारी पदों पर चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और डाॅक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आदि प्रक्रिया के जरिए किया जाता है। इस पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले कैंडिडेट्स की आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सभी चरण पास करने के बाद उम्मीदवारों को अंतिम जॉइनिंग दी जाती है।
ग्राम विकास अधिकारी की शुरुआती सैलरी करीब 30 हजार से लेकर 32 हजार के बीच होती है। जिसमें सभी भत्ते भी जुड़े होते हैं। अलग-अलग राज्यों में सैलरी भी अलग-अलग होती है। यूपी, राजस्थान, बिहार जैसे राज्यों में ग्राम विकास अधिकारी की सैलरी 30 हजार के आस-पास होती है। सैलरी के अलावा कई तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। जिसमें महंगाई, मेडिकल सहित कई भत्ते शामिल हैं।
