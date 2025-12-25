25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

कोटा

Kota Mandi Bhav : धान, गेहूं व लहसुन में तेजी

लहसुन की आवक लगभग 3500 कट्टे रही। भाव 3000 से 15000 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Dec 25, 2025

Kota Mandi

Kota Mandi

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 1 लाख 40 हजार कट्टे की रही। गेहूं में 20 तथा धान में 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी रही। लहसुन की आवक लगभग 3500 कट्टे रही। भाव 3000 से 15000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन में प्रति क्विंटल 1000 की तेजी रही। किराना बाजार में भाव यथावत रहे।

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2421 से 2575, धान सुगन्धा 2400 से 3181, धान (1509) 2500 से 3401, धान (1847) 2400 से 3351, धान (1718-1885) 2600 से 3701, धान (पूसा-1) 2400 से 3701, धान (1401)-3100 से 3900, धान दागी 1200 से 2800, सोयाबीन 3000 से 4751, सरसों 6000 से 6500, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9500, मैथी 4000 से 5101,कलौंजी 12000 से18000, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 8500 से 9200, मूंग 6000 से 7200,उड़द 4000 से 6800, चना देशी 4500 से 4950, चना मौसमी 4500 से 4900, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4600, चना काबुली के भाव 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2250, चंबल 2235, सदाबहार 2110, लोकल रिफाइंड 2000, दीप ज्योति 2120, सरसों स्वास्तिक 2575, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2815, कोटा स्वास्तिक 2470, सोना सिक्का 2690, कटारिया गोल्ड 2500 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1830, अशोका 1830 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4070 से 4140 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी के भाव 300 रुपए की तेजी के साथ 222300 रहे, जबकि जेवराती सोने के भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 140400 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 141100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 140200

गोल्ड (22 k) :129815

गोल्ड (20 k) : 121913

गोल्ड (18 k) : 112160

गोल्ड (14 k) : 98732

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

Updated on:

25 Dec 2025 08:16 pm

Published on:

25 Dec 2025 08:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : धान, गेहूं व लहसुन में तेजी

