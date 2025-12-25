लोन दिलाने के नाम पर महिला से करीब 90 हजार की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

Kota News
रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने महिला के नाम पर फर्जी तरीके से लोन स्वीकृत कर राशि हड़पने वाले तीन आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है।सिटी एसपी तेजस्वनी गाैतम ने बताया कि रजा नगर निवासी शमीम बानो ने शिकायत दी थी। पीड़िता ने बताया कि घरेलू जरूरतों के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। इसी दौरान गांधी कॉलोनी मुख्य सड़क पर स्थित खुशी इंटरप्राइजेज नाम से ई-मित्र पर उसकी मुलाकात लोकेश जाटव से हुई।
लोकेश ने उसे आसानी से लोन दिलाने का भरोसा दिलाया और आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर लेकर प्रक्रिया शुरू की। कुछ समय बाद उसने कह दिया कि लोन स्वीकृत नहीं होगा, लेकिन दस्तावेजों की तस्वीरें वह पहले ही अपने मोबाइल में ले चुका था। कुछ दिन बाद पीड़िता के खाते से किश्त कटने का संदेश आया। बैंक में जानकारी लेने पर पता चला कि उसके नाम से बजाज फाइनेंस का 35 हजार 880 रुपए का लोन हो चुका है। पूछताछ पर लोकेश ने गलती होने की बात कहकर कुछ किश्तें जमा कराईं, लेकिन बाद में भुगतान बंद कर दिया।
लोन बंद कराने के बहाने विज्ञान नगर ले गया आरोपी
सीआइ रामस्वरूप मीणा ने बताया कि लोन बंद कराने के बहाने 9 जून को लोकेश पीड़िता को विज्ञान नगर ले गया। जहां उसकी मुलाकात बैंक कर्मचारी भुवनेश उर्फ गोलु से कराई गई। वहां पीड़िता से फिर से ओटीपी और फोटो ली गई। इसके बाद आरोपियों ने कान्हा सेल प्वाइंट नाम की दुकान से एलईडी टीवी और एयर कंडीशनर की फर्जी खरीद दर्शाकर करीब 83 हजार रुपए का नया लोन स्वीकृत करा लिया। यह राशि आरोपियों ने आपस में बांट ली, जबकि पीड़िता को कोई सामान नहीं मिला। जब किश्त बाउंस होने लगी और फाइनेंस कंपनियों के फोन आने लगे, तब पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने बैंकिंग और तकनीकी जांच के बाद पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया।
इन्हें किया गिरफ्तार
पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने लोकेश जाटव, सत्यनारायण धोबी और भुवनेश उर्फ गोलु को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य पीड़ितों की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरोह इसी तरह जरूरतमंद लोगों को निशाना बनाकर ठगी करता था। इसकी जांच की जा रही है।
