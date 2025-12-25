लोन दिलाने के नाम पर महिला से करीब 90 हजार की ठगी, तीन आरोपी गिरफ्तार

सीआइ रामस्वरूप मीणा ने बताया कि लोन बंद कराने के बहाने 9 जून को लोकेश पीड़िता को विज्ञान नगर ले गया। जहां उसकी मुलाकात बैंक कर्मचारी भुवनेश उर्फ गोलु से कराई गई। वहां पीड़िता से फिर से ओटीपी और फोटो ली गई। इसके बाद आरोपियों ने कान्हा सेल प्वाइंट नाम की दुकान से एलईडी टीवी और एयर कंडीशनर की फर्जी खरीद दर्शाकर करीब 83 हजार रुपए का नया लोन स्वीकृत करा लिया। यह राशि आरोपियों ने आपस में बांट ली, जबकि पीड़िता को कोई सामान नहीं मिला। जब किश्त बाउंस होने लगी और फाइनेंस कंपनियों के फोन आने लगे, तब पीड़िता को ठगी का अहसास हुआ। पुलिस ने बैंकिंग और तकनीकी जांच के बाद पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया।