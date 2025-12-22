कक्षा 9 व 11वीं की राज्य स्तरीय समान परीक्षा 7 मार्च से

राज्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत होने वाली राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना के तहत कक्षा 9 और कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षाओं का विस्तृत समय-विभाजन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं 7 से 19 मार्च 2026 तक होंगी। परीक्षाएं दो पारियों में होगी। प्रथम पारी सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक तथा द्वितीय पारी अपराह्न 1 से सायं 4:15 बजे तक।