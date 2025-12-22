22 दिसंबर 2025,

भीलवाड़ा

23 को होने वाली मेगा पीटीएम व निपुण मेला स्थगित

तैयारियों को लेकर अधिकारियों की ली थी वीसी, जारी किए थे कार्यक्रम

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Dec 22, 2025

The mega PTM and Nipun Mela scheduled for the 23rd have been postponed.

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से 23 दिसंबर को प्रदेशभर में प्रस्तावित मेगा पीटीएम (पैरेंट्स-टीचर्स मीटिंग) एवं निपुण मेले को स्थगित कर दिया गया है। परिषद ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए यह निर्णय किया है। नई तिथि की सूचना शीघ्र जारी की जाएगी। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी आदेश के अनुसार पूर्व में 9 दिसंबर को जारी पत्र के क्रम में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल ने अपने निर्देश में समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयकों को कहा है कि मेगा पीटीएम एवं निपुण मेला के स्थगन की सूचना जिले के सभी संबंधित अधिकारियों एवं संस्था प्रधानों तक तत्काल पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति नहीं बने। परिषद ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम की नवीन तिथि तय होते ही सभी जिलों को पृथक से सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि मेगा पीटीएम (पैरेंट्स-टीचर्स मीटिंग) एवं निपुण मेला की तैयारी को लेकर एक दिन पहले ही शिक्षा विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, पीईईओ व यूसीईईओ तथा प्रधानाचार्यो की वीसी ली थी। हालांकि वीसी के दौरान अधिकांश शिक्षक व अधिकारी राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन में सागवाड़ा व डबोक गए हुए थे। ऐसे में वीसी भी मात्र खानापूर्ति बनकर रह गए थी। दो घंटे चलने वाली वीसी भी मात्र एक घंटे में ही समाप्त कर दी थी।

प्रदेश में न अवैध खनन रुका और ना ही राजस्व बढ़ा, सरकार चितिंत

Neither illegal mining has stopped in the state, nor has revenue increased; the government is concerned.
अवैध खनन पर ढील, वैध इकाइयों पर सख्ती! पर्यावरण कानूनों के निष्पक्ष पालन पर उठे सवाल

Lax enforcement against illegal mining, but strict action against legal units! Questions raised about the impartial application of environmental laws.
कक्षा 9 व 11वीं की राज्य स्तरीय समान परीक्षा 7 मार्च से

The state-level common examinations for classes 9 and 11 will begin on March 7th.
“संडे ऑन साइकिल” थीम पर निकली साइकिल रैली

Cycle rally on the theme "Sunday on Cycle"
दिव्यांग सशक्तिकरण की मिसाल बना ‘सक्षम’ का जिला अधिवेशन

The district convention of Saksham became an example of disabled empowerment.
