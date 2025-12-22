अवैध खनन पर ढील, वैध इकाइयों पर सख्ती! पर्यावरण कानूनों के निष्पक्ष पालन पर उठे सवाल

प्रदेश में अवैध खनन, अवैध क्रशर और बिना पंजीकरण चल रही खनिज प्रसंस्करण गतिविधियां पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कार्रवाई का दायरा अधिकतर वैध खनन पट्टों, पंजीकृत क्रशर और स्वीकृत औद्योगिक इकाइयों तक ही सीमित नजर आता है। वहीं खुलेआम संचालित हो रहे अवैध खनन और अवैध क्रशर कई बार कार्रवाई से बचे रहते हैं। इस असमानता ने आमजन के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रदूषण से जुड़े कानून अवैध गतिविधियों पर लागू नहीं होते। जिले के रायपुर, बिजौलियां व मांडलगढ़, मंगरोप, हमीरगढ़, आसींद, पुर, कारोई, बनेड़ा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है।