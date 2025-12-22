22 दिसंबर 2025,

सोमवार

भीलवाड़ा

अवैध खनन पर ढील, वैध इकाइयों पर सख्ती! पर्यावरण कानूनों के निष्पक्ष पालन पर उठे सवाल

प्रदेश में अवैध खनन, क्रशर से बढ़ता प्रदूषण, कार्रवाई का फोकस वैध इकाइयों तक सीमित

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Suresh Jain

Dec 22, 2025

Lax enforcement against illegal mining, but strict action against legal units! Questions raised about the impartial application of environmental laws.

Lax enforcement against illegal mining, but strict action against legal units! Questions raised about the impartial application of environmental laws.

प्रदेश में अवैध खनन, अवैध क्रशर और बिना पंजीकरण चल रही खनिज प्रसंस्करण गतिविधियां पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कार्रवाई का दायरा अधिकतर वैध खनन पट्टों, पंजीकृत क्रशर और स्वीकृत औद्योगिक इकाइयों तक ही सीमित नजर आता है। वहीं खुलेआम संचालित हो रहे अवैध खनन और अवैध क्रशर कई बार कार्रवाई से बचे रहते हैं। इस असमानता ने आमजन के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रदूषण से जुड़े कानून अवैध गतिविधियों पर लागू नहीं होते। जिले के रायपुर, बिजौलियां व मांडलगढ़, मंगरोप, हमीरगढ़, आसींद, पुर, कारोई, बनेड़ा क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा है।

अवैध खनन से अधिक गंभीर प्रदूषण

पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार अवैध खनन और अवैध क्रशरप्रायः बिना किसी पर्यावरणीय स्वीकृति, तकनीकी मानकों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों के संचालित होते हैं। इसके चलते हवा में अत्यधिक धूल फैलती है, जल स्रोतों में मिट्टी व अपशिष्ट पहुंचता है, कृषि भूमि को नुकसान होता है और आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

कानून की स्थिति स्पष्ट

कानूनी जानकारों का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी कानून चाहे वह वायु प्रदूषण नियंत्रण हो, जल प्रदूषण की रोकथाम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986। वैध और अवैध, दोनों प्रकार की गतिविधियों पर समान रूप से लागू होते हैं।

फिर कार्रवाई में असमानता

व्यवहारिक स्तर पर कई बार यह तर्क दिया जाता है कि अवैध खनन खनन विभाग या पुलिस का विषय है, प्रदूषण नियंत्रण मंडल का नहीं। कुछ मामलों में अवैध इकाइयों के पास पंजीकरण या स्थायी रिकॉर्ड न होने का हवाला दिया जाता है। विभागों के बीच समन्वय की कमी और स्थानीय स्तर पर प्रभाव या दबाव भी कार्रवाई को प्रभावित करते हैं।

संयुक्त कार्रवाई की जरूरत

पर्यावरण की प्रभावी रक्षा तभी संभव है जब वैध और अवैध-दोनों प्रकार की प्रदूषणकारी गतिविधियों पर समान और सख्त कार्रवाई हो। इसके लिए खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पुलिस के बीच संयुक्त अभियान चलाने की आवश्यकता है।

स्थानीय लोगों की शिकायत

बिजौलियां निवासी रामप्रसाद विजयवर्गीय का कहना है कि अवैध खनन के कारण पूरे प्रदेश में पर्यावरणीय हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यदि समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है।

अवैध खनन से पर्यावरण को नुकसान

यह स्पष्ट है कि अवैध खनन और अवैध क्रशर से भी पर्यावरण को नुकसान होता है और प्रदूषण से जुड़े सभी कानून इन पर पूरी तरह लागू होते हैं। केवल वैध इकाइयों पर कार्रवाई करना न तो न्यायसंगत है और न ही पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है।

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Dec 2025 09:29 am

Published on:

22 Dec 2025 09:28 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / अवैध खनन पर ढील, वैध इकाइयों पर सख्ती! पर्यावरण कानूनों के निष्पक्ष पालन पर उठे सवाल

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

प्रदेश में न अवैध खनन रुका और ना ही राजस्व बढ़ा, सरकार चितिंत

Neither illegal mining has stopped in the state, nor has revenue increased; the government is concerned.
भीलवाड़ा

कक्षा 9 व 11वीं की राज्य स्तरीय समान परीक्षा 7 मार्च से

The state-level common examinations for classes 9 and 11 will begin on March 7th.
भीलवाड़ा

23 को होने वाली मेगा पीटीएम व निपुण मेला स्थगित

The mega PTM and Nipun Mela scheduled for the 23rd have been postponed.
भीलवाड़ा

"संडे ऑन साइकिल" थीम पर निकली साइकिल रैली

Cycle rally on the theme "Sunday on Cycle"
भीलवाड़ा

दिव्यांग सशक्तिकरण की मिसाल बना 'सक्षम' का जिला अधिवेशन

The district convention of Saksham became an example of disabled empowerment.
भीलवाड़ा
