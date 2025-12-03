‘जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता कोष’ शिविर 5 को नगर निगम में

शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता को उनकी अनक्लेम्ड (दावा रहित) पूंजी वापस प्राप्त करने में मदद करना है। शिविर में निम्नलिखित दावों को प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता काउंटर उपलब्ध रहेंगे। इनमें अनक्लेम्ड जमा (बैंकों में), अनक्लेम्ड बीमा दावे, अनक्लेम्ड डिविडेंड (लाभांश), अनक्लेम्ड शेयर एवं म्यूचुअल फंड शामिल है। लाभार्थी या दावेदारों को केवाईसी अपडेट, दावा प्रपत्र भरने और आवश्यक दस्तावेज़ों के सत्यापन में भी मौके पर ही सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अशोक कुमार पांडेय ने जिले के सभी आम लोगों से अपील की है कि वे सरकार की इस जनकल्याणकारी पहल का लाभ उठाएँ और अपनी दावा रहित पूंजी को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शिविर में शामिल हों।