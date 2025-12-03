‘जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता कोष’ शिविर 5 को नगर निगम में

'Depositor Education and Awareness Fund' camp on 5th in Municipal Corporation
केंद्र सरकार और राज्य वित्तीय विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत 'आप की पूंजी, आपका अधिकार' जन-जागरुकता अभियान के तहत जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता कोष पर जिला स्तरीय जागरुकता एवं सहायता शिविरों की शृंखला शुरू हो गई है। भीलवाड़ा जिले में यह विशेष शिविर 5 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति और जिला कलक्टर के नेतृत्व में ये शिविर 31 दिसंबर तक आयोजित किए जाने हैं। इनका आयोजन प्रत्येक जिले के अग्रणी जिला कार्यालय की ओर से किया जा रहा है।
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक एम. अनिल ने बताया कि इस शृंखला के तहत भीलवाड़ा जिले में 5 दिसंबर को एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक नगर निगम के सभागार में जिला कलक्टर एवं अग्रणी जिला प्रबंधक की देखरेख में लगेगा। इस कार्यक्रम में सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं बैंक, बीमा कंपनियाँ, पेंशन, प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अवैतनिक निधि से संबंधित संस्थान सहभागिता करेंगे।
शिविर का मुख्य उद्देश्य आम जनता को उनकी अनक्लेम्ड (दावा रहित) पूंजी वापस प्राप्त करने में मदद करना है। शिविर में निम्नलिखित दावों को प्राप्त करने के लिए विशेष सहायता काउंटर उपलब्ध रहेंगे। इनमें अनक्लेम्ड जमा (बैंकों में), अनक्लेम्ड बीमा दावे, अनक्लेम्ड डिविडेंड (लाभांश), अनक्लेम्ड शेयर एवं म्यूचुअल फंड शामिल है। लाभार्थी या दावेदारों को केवाईसी अपडेट, दावा प्रपत्र भरने और आवश्यक दस्तावेज़ों के सत्यापन में भी मौके पर ही सहयोग प्रदान किया जाएगा। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अशोक कुमार पांडेय ने जिले के सभी आम लोगों से अपील की है कि वे सरकार की इस जनकल्याणकारी पहल का लाभ उठाएँ और अपनी दावा रहित पूंजी को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में शिविर में शामिल हों।
