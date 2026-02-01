Today Gold-Silver Price: सर्राफा बाजार में चांदी की चमक पड़ी फीकी, हुई इतनी सस्ती, सोना भी धड़ाम, जानें ताजा भाव

जोधपुर। जोधपुर कृषि मंडी में गुरुवार को मसाला फसल जीरा में मंदी रही। जीरा में प्रति क्विंटल 100-150 रुपए गिरावट दर्ज की गई। जबकि ईसब सहित अधिकांश कृषि जिंस में विशेष उतार-चढ़ाव नहीं देखा गया, भाव सामान्य रहे। सर्राफा बाजार में सोना-चांदी के भावों में गिरावट रही। सोना में प्रति दस ग्राम 1500 रुपए जबकि चांदी में प्रति किलोग्राम 8000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई।