Rajasthan Crime News : लिफ्ट के बहाने विधवा से किया बलात्कार, चप्पे चप्पे में आरोपी को तलाश रही पुलिस

Rajasthan Crime News : भरतपुर के बयाना से बलात्कार की न्यूज। बयाना में लिफ्ट देने के बहाने भरोसे का फायदा उठाकर एक विधवा महिला से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दो दिन पहले घटी इस घटना की रिपोर्ट शनिवार दोपहर बयाना कोतवाली में दर्ज कराई गई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाकर आरोपी की तलाश तेज कर दी है।
पुलिस के अनुसार, एक गांव की 35 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पति का निधन करीब 10 महीने पहले हुआ था, वह वर्तमान में एक फैक्ट्री में मजदूरी करती है। महिला ने बताया कि 2 नवम्बर को वह रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने बसेड़ी (धौलपुर) गई थी। 6 नवम्बर की शाम वह बयाना पहुंची और गांव लौटने के लिए पुरानी चुंगी के पास वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी उसके गांव का परिचित व्यक्ति कार लेकर वहां आया।
पीड़िता ने बताया कि उसने परिचित से लिफ्ट मांगी, जिस पर उसने उसे कार में बैठा लिया। रास्ते में आरोपी ने कहा कि उसे अपने मकान से कुछ सामान लेना है, फिर गांव चलेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर उसने महिला को घर के अंदर ले जाकर बलात्कार किया।
इसके बाद आरोपी महिला को कार में बैठाकर गांव के बाहर पुलिया पर छोड़कर फरार हो गया। घटना से आहत महिला ने साहस जुटाकर शनिवार को थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई।
