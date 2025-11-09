Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Crime News : लिफ्ट के बहाने विधवा से किया बलात्कार, चप्पे चप्पे में आरोपी को तलाश रही पुलिस

Rajasthan Crime News : लिफ्ट देने के बहाने एक विधवा महिला से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाकर आरोपी की तलाश तेज कर दी है।

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 09, 2025

Rajasthan Crime News widow was raped on pretext of giving her a lift Bharatpur police are searching accused

फाइल फोटो व ग्राफिक्स। पत्रिका

Rajasthan Crime News : भरतपुर के बयाना से बलात्कार की न्यूज। बयाना में लिफ्ट देने के बहाने भरोसे का फायदा उठाकर एक विधवा महिला से बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दो दिन पहले घटी इस घटना की रिपोर्ट शनिवार दोपहर बयाना कोतवाली में दर्ज कराई गई। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाकर आरोपी की तलाश तेज कर दी है।

पुलिस के अनुसार, एक गांव की 35 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पति का निधन करीब 10 महीने पहले हुआ था, वह वर्तमान में एक फैक्ट्री में मजदूरी करती है। महिला ने बताया कि 2 नवम्बर को वह रिश्तेदारी की शादी में शामिल होने बसेड़ी (धौलपुर) गई थी। 6 नवम्बर की शाम वह बयाना पहुंची और गांव लौटने के लिए पुरानी चुंगी के पास वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी उसके गांव का परिचित व्यक्ति कार लेकर वहां आया।

महिला को घर के अंदर ले जाकर किया बलात्कार

पीड़िता ने बताया कि उसने परिचित से लिफ्ट मांगी, जिस पर उसने उसे कार में बैठा लिया। रास्ते में आरोपी ने कहा कि उसे अपने मकान से कुछ सामान लेना है, फिर गांव चलेंगे। लेकिन वहां पहुंचकर उसने महिला को घर के अंदर ले जाकर बलात्कार किया।

महिला ने एफआईआर दर्ज कराई

इसके बाद आरोपी महिला को कार में बैठाकर गांव के बाहर पुलिया पर छोड़कर फरार हो गया। घटना से आहत महिला ने साहस जुटाकर शनिवार को थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई।

राजस्थान में ग्राम पंचायतों और निकायों का बदला नक्शा, आज खत्म होगा इन छह नगर निगमों का कार्यकाल
जयपुर
Rajasthan gram panchayats and municipal bodies map changed Jaipur Jodhpur and Kota Municipal Corporations tenure end today

09 Nov 2025 10:27 am

