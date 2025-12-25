25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बीकानेर

Winter Holidays : राजस्थान में सरकारी एवं निजी स्कूलों में आज से शीतकालीन अवकाश, जानें कब खुलेंगे

Winter Holidays : राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों में आज गुरुवार से शीतकालीन अवकाश शुरू हो गए हैं। जानें कब खुलेंगे स्कूल?

बीकानेर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 25, 2025

Rajasthan government and private schools Winter holidays begin today find out when reopen

फाइल फोटो पत्रिका

Winter Holidays : राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों में आज गुरुवार से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। शिविरा पंचांग के अनुसार स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक अवकाश रहेंगे। नए साल में 6 जनवरी को फिर स्कूल खुलेंगे।

इस बार शीतकालीन अवकाश का समय बदला

पहले स्कूलों में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश होते थे। इस बार अवकाश 6 जनवरी तक रखे गए है। इसकी वजह जनवरी के पहले सप्ताह में कड़ाके की सर्दी के चलते हर साल स्कूलों में अवकाश करने पड़ते है।

12 दिन के हुए शीतकालीन अवकाश

मौसम के अनुसार जिला कलक्टर्स अपने-अपने जिलों में अवकाश घोषित करते है अथवा समय परिवर्तन करते हैं। इसलिए शीतकालीन अवकाश स्थाई रूप से बढ़ाने की मांग हो रही थी। अब सरकार ने शीतकालीन अवकाश एक सप्ताह की बजाय 12 दिन कर दिया है।

छह दिन पहले ही विदाई

स्कूलों में जो शिक्षक 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति वाले थे, उन्हें बुधवार (24 दिसंबर) को ही स्कूलों में सेवानिवृति समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। स्कूलों में आज गुरुवार से अवकाश शुरू हो जाएंगे, इसके चलते ऐसा किया गया। इस साल के आखिरी कार्य दिवस पर ही सेवानिवृत कार्मिकों को विदाई दे दी गई।

खबर शेयर करें:

25 Dec 2025 07:20 am

