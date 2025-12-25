Winter Holidays : राजस्थान में सरकारी एवं निजी स्कूलों में आज से शीतकालीन अवकाश, जानें कब खुलेंगे

स्कूलों में जो शिक्षक 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति वाले थे, उन्हें बुधवार (24 दिसंबर) को ही स्कूलों में सेवानिवृति समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। स्कूलों में आज गुरुवार से अवकाश शुरू हो जाएंगे, इसके चलते ऐसा किया गया। इस साल के आखिरी कार्य दिवस पर ही सेवानिवृत कार्मिकों को विदाई दे दी गई।