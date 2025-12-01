Winter Vacation in School : राजस्थान में कब से होंगे शीतकालीन अवकाश, जानिए।

फाइल फोटो पत्रिका
Winter Vacation in School : सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को दिसंबर माह में शीतकालीन अवकाश का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान 25 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से पूर्व में जारी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में कुल 21 दिन तक स्कूल संचालित होंगे। 25 दिसंबर से पहले इस माह में रविवार के अलावा कोई अन्य सार्वजनिक अवकाश नहीं है।
लंबे अवकाश के बाद सभी स्कूल 6 जनवरी 2026 को पुन: खुलेंगे और शैक्षिक गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। इस दौरान शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर भी रूपरेखा तैयार करेंगे।
शिक्षा विभाग ने लगातार दूसरे साल शीतकालीन अवकाश की अवधि में बढ़ोतरी की है। आमतौर पर यह अवकाश 31 दिसंबर को समाप्त होता रहा है, लेकिन पिछले वर्ष इसे बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला सर्दियों की बढ़ती ठंड और कोहरे को ध्यान में रखकर किया गया है। पिछले वर्षों में अक्सर अत्यधिक सर्दी के कारण जिला कलक्टरों को अलग से अवकाश के आदेश जारी करने पड़ते थे। इस परेशानी से बचने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवकाश की अवधि को पहले ही 5 जनवरी तक कर दिया गया है, ताकि छात्र-छात्राओं को सर्दी से राहत मिल सके।
