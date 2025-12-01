Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Winter Vacation in School : राजस्थान में कब से होंगे शीतकालीन अवकाश, जानिए

Winter Vacation in School : राजस्थान में कब से होंगे शीतकालीन अवकाश, जानिए।

चित्तौड़गढ़

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 01, 2025

Rajasthan School Winter Vacation start When Know

फाइल फोटो पत्रिका

Winter Vacation in School : सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को दिसंबर माह में शीतकालीन अवकाश का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर में स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी शिक्षण संस्थान 25 दिसंबर 2025 से लेकर 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट की ओर से पूर्व में जारी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर में कुल 21 दिन तक स्कूल संचालित होंगे। 25 दिसंबर से पहले इस माह में रविवार के अलावा कोई अन्य सार्वजनिक अवकाश नहीं है।

बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए बढ़ाया अवकाश

लंबे अवकाश के बाद सभी स्कूल 6 जनवरी 2026 को पुन: खुलेंगे और शैक्षिक गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। इस दौरान शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर भी रूपरेखा तैयार करेंगे।

शिक्षा विभाग ने दूसरे साल भी लिया यह फैसला

शिक्षा विभाग ने लगातार दूसरे साल शीतकालीन अवकाश की अवधि में बढ़ोतरी की है। आमतौर पर यह अवकाश 31 दिसंबर को समाप्त होता रहा है, लेकिन पिछले वर्ष इसे बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया गया था।

5 जनवरी तक बंद किए गए स्कूल

अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला सर्दियों की बढ़ती ठंड और कोहरे को ध्यान में रखकर किया गया है। पिछले वर्षों में अक्सर अत्यधिक सर्दी के कारण जिला कलक्टरों को अलग से अवकाश के आदेश जारी करने पड़ते थे। इस परेशानी से बचने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवकाश की अवधि को पहले ही 5 जनवरी तक कर दिया गया है, ताकि छात्र-छात्राओं को सर्दी से राहत मिल सके।

Updated on:

01 Dec 2025 01:52 pm

Published on:

01 Dec 2025 01:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Winter Vacation in School : राजस्थान में कब से होंगे शीतकालीन अवकाश, जानिए

