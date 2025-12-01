Winter Vacation in School : राजस्थान में कब से होंगे शीतकालीन अवकाश, जानिए।

अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला सर्दियों की बढ़ती ठंड और कोहरे को ध्यान में रखकर किया गया है। पिछले वर्षों में अक्सर अत्यधिक सर्दी के कारण जिला कलक्टरों को अलग से अवकाश के आदेश जारी करने पड़ते थे। इस परेशानी से बचने और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अवकाश की अवधि को पहले ही 5 जनवरी तक कर दिया गया है, ताकि छात्र-छात्राओं को सर्दी से राहत मिल सके।