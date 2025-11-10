राजस्थान के शिक्षा विभाग का सभी स्कूलों को आदेश

राज्यभर में अब तक करीब 75 लाख विद्यार्थियों की जांच की जा चुकी है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 70 स्वास्थ्य मापदंडों पर विद्यार्थियों का परीक्षण किया गया, जिनमें आंख, दांत, हड्डियों और पोषण की स्थिति से जुड़ी जानकारी शामिल रही। जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि 47 हजार से अधिक विद्यार्थियों की दृष्टि कमजोर है, जिनमें से अधिकांश प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्र हैं। इस समस्या का प्रमुख कारण खराब पोषण, आनुवंशिक दोष और मोबाइल व टीवी स्क्रीन का अधिक उपयोग बताया जा रहा है।