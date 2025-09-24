Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान के आयुर्वेद चिकित्सालयों में दवाओं की कमी से मरीज परेशान, निदेशक ने दी यह सफाई

Rajasthan Ayurveda hospitals : राजस्थान के आयुर्वेद चिकित्सालयों में दवाओं की कमी से मरीज परेशान, आयुर्वेद विभाग निदेशक ने दी यह सफाई।

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 24, 2025

Rajasthan Ayurveda Hospitals : राजस्थान के आयुर्वेद चिकित्सालयों में दिसंबर 2024 में दवाओं की कमी थी। विभाग ने दावा किया था कि जिला अस्पतालों तक जनवरी में 150 दवाएं पहुंच जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश के कई जिला अस्पतालों में 9 माह बाद भी 100 दवाएं भी नहीं पहुंची है। औषधालय व चिकित्सालयों में भी यही हाल है। पाली के बांगड़ चिकित्सालय में भी 90 तरह की दवा नहीं है।

आयुर्वेद चिकित्सालयों के लिए जोधपुर सहित अन्य संभाग के अधिकारियों ने 190 दवाओं की मांग सूची बनाकर भेजी थी। जोधपुर में पहले 67 तरह की दवाएं आई। जो जिला अस्पतालों के साथ कस्बों व गांवों के औषधालय व चिकित्सालय में भेज दी गई। जोधपुर में अभी 14 तरह के दवाओं की पैकिंग रसायनशाला में चल रही है। वहीं एक कम्पनी की 47 दवाएं आ गई है। जो अब संभाग के जिलों में भेजी जाएगी। वहीं 40 दवाएं एक अन्य कंपनी की आने का इंतजार किया जा रहा है। इन सभी के मिलने पर भी जिला अस्पताल के लिए तय 190 दवाओं की संख्या के आंकड़े तक विभाग नहीं पहुंच सकेगा।

अस्पतालों में तय है दवाओं की संख्या

जिला अस्पताल - 190
चिकित्सालय - 124
औषधालय - 90।

प्रदेश में इतने हैं चिकित्सालय

जिला अस्पताल - 33
चिकित्सालय - 88
औषधालय - 3578।

प्रदेश के अस्पतालों में दवाओं की कमी नहीं

प्रदेश के अस्पतालों में अभी दवाओं की कमी नहीं है। इस बार काफी दवाइयों की आपूर्ति की है। वे भी अच्छी क्वालिटी की। हमारी तीन तरह की सूची के अनुसार दवा आपूर्ति करते हैं।
डॉ. आनन्द शर्मा,निदेशक, आयुर्वेद विभाग

67 दवा की मिली थी अनुमति

जोधपुर से हमारी ओर से 191 तरह की दवा की सूची भेजी गई थी। उसमे से 67 दवा की अनुमति मिली थी। वह दवा जिला चिकित्सालयों में भेजी गई। हमारे यहां 14 तरह की दवा की पैकिंग चल रही है।
अर्जुन सिंह चारण, एडिशनल डायरेटर, आयुर्वेद विभाग, जोधपुर

