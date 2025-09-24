राजस्थान के आयुर्वेद चिकित्सालयों में दवाओं की कमी से मरीज परेशान, निदेशक ने दी यह सफाई

आयुर्वेद चिकित्सालयों के लिए जोधपुर सहित अन्य संभाग के अधिकारियों ने 190 दवाओं की मांग सूची बनाकर भेजी थी। जोधपुर में पहले 67 तरह की दवाएं आई। जो जिला अस्पतालों के साथ कस्बों व गांवों के औषधालय व चिकित्सालय में भेज दी गई। जोधपुर में अभी 14 तरह के दवाओं की पैकिंग रसायनशाला में चल रही है। वहीं एक कम्पनी की 47 दवाएं आ गई है। जो अब संभाग के जिलों में भेजी जाएगी। वहीं 40 दवाएं एक अन्य कंपनी की आने का इंतजार किया जा रहा है। इन सभी के मिलने पर भी जिला अस्पताल के लिए तय 190 दवाओं की संख्या के आंकड़े तक विभाग नहीं पहुंच सकेगा।