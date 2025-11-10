राजस्थान में इस समाज ने शादी में लगाए कई प्रतिबंध, न मानने पर भरना होगा जुर्माना, जानिए क्या हैं नए नियम?

Rajasthan : कुशलगढ़ में भील समग्र विकास परिषद् की ओर से आयोजित समाज सुधार बैठक में समाज के विभिन्न सुधारों पर चर्चा की गई। सामाजिक नियमों के तहत शादी समारोह में अब डीजे पर प्रतिबंध रहेगा और ढोल, कुंडी और शहनाई ही गूंजेगी। विवाह भोज में दाल, चावल और मीठे में लपसी ही परोसेंगे। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष रूपजी बारिया ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर उपस्थित थे। इस बैठक में समाज के कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और सरपंच भी मौजूद रहे। बैठक में समाज सुधार से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई।