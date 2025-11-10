Railway : जयपुर जंक्शन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक शुरू, वंदे भारत, शताब्दी समेत चार दर्जन ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 23 नवंबर को जोधपुर-भोपाल, भोपाल-जोधपुर और जयपुर-भोपाल ट्रेनें तथा 24 नवंबर को भोपाल-जयपुर ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। 24 नवंबर को हैदराबाद-जयपुर, 26 नवंबर को जयपुर-हैदराबाद, उदयपुर सिटी-जयपुर (9, 14, 17, 18, 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक तथा 13 दिसंबर को), जयपुर-हैदराबाद स्पेशल ट्रेन 23, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को, खातीपुरा-मुंबई सेंट्रल ट्रेन 23, 30 नवंबर, 6, 7 और 9 दिसंबर को, जयपुर-उदयपुर सिटी ट्रेन 9, 14, 17, 18, 21 नवंबर से 10 दिसंबर और 13 दिसंबर को, ओखा-जयपुर-ओखा एक्सप्रेस 8 दिसंबर को, नागपुर-जयपुर ट्रेन 13, 20, 27 नवंबर व 11 दिसंबर को, और जयपुर-नागपुर ट्रेन 14, 21, 28 नवंबर और 12 दिसंबर को अजमेर तक संचालित होगी।