Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Railway : जयपुर जंक्शन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक शुरू, वंदे भारत, शताब्दी समेत चार दर्जन ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित

Railway : जयपुर जंक्शन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक शुरू हो गया है। अब जयपुर स्टेशन पर वंदे भारत, शताब्दी समेत चार दर्जन ट्रेनें नहीं आएंगी। ये ट्रेनें री-शेड्यूल होंगी तो ये ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी। सावधान, कहीं जाने से पहले ट्रेन के बारे में चेक करें।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 10, 2025

Jaipur Junction Mega traffic block Start Vande Bharat Shatabdi including four dozen trains affecting operations

फाइल फोटो पत्रिका

Railway : जयपुर जंक्शन पर चल रहे री-डेवलपमेंट कार्य के चलते मेगा ट्रैफिक ब्लॉक शुरू हो गया है, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में रविवार से जंक्शन पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इस वजह से रेलवे ने तय शेड्यूल के अनुसार रविवार से ही खातीपुरा, सांगानेर, दुर्गापुरा समेत अन्य स्टेशनों से प्रभावित ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 23 नवंबर को जोधपुर-भोपाल, भोपाल-जोधपुर और जयपुर-भोपाल ट्रेनें तथा 24 नवंबर को भोपाल-जयपुर ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। 24 नवंबर को हैदराबाद-जयपुर, 26 नवंबर को जयपुर-हैदराबाद, उदयपुर सिटी-जयपुर (9, 14, 17, 18, 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक तथा 13 दिसंबर को), जयपुर-हैदराबाद स्पेशल ट्रेन 23, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को, खातीपुरा-मुंबई सेंट्रल ट्रेन 23, 30 नवंबर, 6, 7 और 9 दिसंबर को, जयपुर-उदयपुर सिटी ट्रेन 9, 14, 17, 18, 21 नवंबर से 10 दिसंबर और 13 दिसंबर को, ओखा-जयपुर-ओखा एक्सप्रेस 8 दिसंबर को, नागपुर-जयपुर ट्रेन 13, 20, 27 नवंबर व 11 दिसंबर को, और जयपुर-नागपुर ट्रेन 14, 21, 28 नवंबर और 12 दिसंबर को अजमेर तक संचालित होगी।

जयपुर-पुणे ट्रेन 11, 15, 18, 22 नवंबर और 2, 6, 9, 13 दिसंबर को तथा पुणे-जयपुर ट्रेन 13, 26, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को, मुंबई सेंट्रल-जयपुर ट्रेन 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक, जयपुर-मुंबई सेंट्रल ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक, जयपुर-चेन्नई ट्रेन 23 नवंबर को दुर्गापुरा से संचालित होगी।

बांद्रा टर्मिनस-जयपुर ट्रेन 8, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 29 नवंबर और 2, 9, 11 दिसंबर को, जयपुर-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 10, 17, 24 नवंबर और 1, 8 दिसंबर को, तथा जयपुर-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 11, 18, 25 नवंबर और 9, 12 दिसंबर को संचालित होगी। राजेंद्रनगर टर्मिनस-अजमेर ट्रेन 26 नवंबर और 3 दिसंबर को, अजमेर-राजेंद्रनगर टर्मिनस ट्रेन 28 नवंबर और 5 दिसंबर को सांगानेर से चलेगी।

ये ट्रेनें होंगी री-शेड्यूल, ये बदले रूट से चलेंगी

दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस, काठगोदाम-जैसलमेर, अजमेर-किशनगंज, हिसार-हैदराबाद, पोरबंदर-मुजफ्फरपुर, माता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती, पोरबंदर-दिल्ली सराय, दिल्ली सराय-पोरबंदर समेत कई ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी।

मुंबई सेंट्रल-हिसार, अजमेर-सियालदाह समेत कई ट्रेनें री-शेड्यूल और दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस, उदयपुर सिटी-जयपुर, बरेली-भुज, जम्मूतवी-बाड़मेर, दुर्ग-अजमेर, कामाख्या-उदयपुर सिटी, रांची-अजमेर, इंदौर-भगत की कोठी, ओखा-जयपुर आदि ट्रेनें रेगुलेट रहेंगी।

जबलपुर-अजमेर-जबलपुर आंशिक रद्द

मथुरा-जयपुर-मथुरा ट्रेन 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक, प्रयागराज-लालगढ़-लालगढ़ ट्रेन 8 नवंबर से 12 दिसंबर तक, आगरा फोर्ट-अजमेर-आगरा फोर्ट ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर, नई दिल्ली-दौराई-नई दिल्ली शताब्दी 9 नवंबर से 13 दिसंबर, अजमेर-जम्मूतवी 9, 14, 22, 23, 24 नवंबर और 6, 9 दिसंबर, जम्मूतवी-अजमेर ट्रेन 8, 13, 21, 22, 23 नवंबर और 5, 8 दिसंबर को खातीपुरा से संचालित होगी।

जबलपुर-अजमेर ट्रेन 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक, अजमेर-जबलपुर ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक कोटा तक ही चलेगी और कोटा से अजमेर तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : जोधपुर में 100 फीट चौड़ी सड़क से जुड़ेगा जैसलमेर-बाड़मेर हाईवे, जयपुर की तर्ज पर होगा ये नया काम
जोधपुर
Jodhpur 100-foot wide road connected Jaisalmer-Barmer highway This new work done on lines of Jaipur Development Authority

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 07:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Railway : जयपुर जंक्शन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक शुरू, वंदे भारत, शताब्दी समेत चार दर्जन ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Teacher Recruitment: शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों अ​भ्यर्थियों को बड़ा झटका, धरी रह गई तैयारी; जानें क्यों

Rajasthan-Teacher-Recruitment
जयपुर

Rajasthan: पर्यटकों के लिए खुशखबरी; नाहरगढ़ में लायन सफारी शुरू,जल्द टाइगर सफारी का भी मज़ा

जयपुर

जयपुर हरमाड़ा हादसा: मां के बाद पिता की भी मौत, सदमे में आए बेटे ने सरकार से रख दी ये मांग, अब तक 15 पहुंची मृतकों की संख्या

जयपुर

Rajasthan Panchayat Election : राजस्थान में पंचायत चुनाव पर ‘सस्पेंस’ के बीच बड़ा अपडेट, आज साफ होगी तस्वीर

Rajasthan-High-Court
जयपुर

Jaipur News : जयपुर में बिना अनुमति नहीं बजेगा डीजे, पुलिस आयुक्तालय से आदेश जारी

Jaipur DJ will not be played without permission Police Commissionerate order issued
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.