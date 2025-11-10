Railway : जयपुर जंक्शन पर मेगा ट्रैफिक ब्लॉक शुरू, वंदे भारत, शताब्दी समेत चार दर्जन ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित

फाइल फोटो पत्रिका
Railway : जयपुर जंक्शन पर चल रहे री-डेवलपमेंट कार्य के चलते मेगा ट्रैफिक ब्लॉक शुरू हो गया है, जो 12 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में रविवार से जंक्शन पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो रहा है। इस वजह से रेलवे ने तय शेड्यूल के अनुसार रविवार से ही खातीपुरा, सांगानेर, दुर्गापुरा समेत अन्य स्टेशनों से प्रभावित ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार, 23 नवंबर को जोधपुर-भोपाल, भोपाल-जोधपुर और जयपुर-भोपाल ट्रेनें तथा 24 नवंबर को भोपाल-जयपुर ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। 24 नवंबर को हैदराबाद-जयपुर, 26 नवंबर को जयपुर-हैदराबाद, उदयपुर सिटी-जयपुर (9, 14, 17, 18, 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक तथा 13 दिसंबर को), जयपुर-हैदराबाद स्पेशल ट्रेन 23, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को, खातीपुरा-मुंबई सेंट्रल ट्रेन 23, 30 नवंबर, 6, 7 और 9 दिसंबर को, जयपुर-उदयपुर सिटी ट्रेन 9, 14, 17, 18, 21 नवंबर से 10 दिसंबर और 13 दिसंबर को, ओखा-जयपुर-ओखा एक्सप्रेस 8 दिसंबर को, नागपुर-जयपुर ट्रेन 13, 20, 27 नवंबर व 11 दिसंबर को, और जयपुर-नागपुर ट्रेन 14, 21, 28 नवंबर और 12 दिसंबर को अजमेर तक संचालित होगी।
जयपुर-पुणे ट्रेन 11, 15, 18, 22 नवंबर और 2, 6, 9, 13 दिसंबर को तथा पुणे-जयपुर ट्रेन 13, 26, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को, मुंबई सेंट्रल-जयपुर ट्रेन 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक, जयपुर-मुंबई सेंट्रल ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक, जयपुर-चेन्नई ट्रेन 23 नवंबर को दुर्गापुरा से संचालित होगी।
बांद्रा टर्मिनस-जयपुर ट्रेन 8, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 29 नवंबर और 2, 9, 11 दिसंबर को, जयपुर-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 10, 17, 24 नवंबर और 1, 8 दिसंबर को, तथा जयपुर-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 11, 18, 25 नवंबर और 9, 12 दिसंबर को संचालित होगी। राजेंद्रनगर टर्मिनस-अजमेर ट्रेन 26 नवंबर और 3 दिसंबर को, अजमेर-राजेंद्रनगर टर्मिनस ट्रेन 28 नवंबर और 5 दिसंबर को सांगानेर से चलेगी।
दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस, काठगोदाम-जैसलमेर, अजमेर-किशनगंज, हिसार-हैदराबाद, पोरबंदर-मुजफ्फरपुर, माता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती, पोरबंदर-दिल्ली सराय, दिल्ली सराय-पोरबंदर समेत कई ट्रेनें बदले रूट से चलेंगी।
मुंबई सेंट्रल-हिसार, अजमेर-सियालदाह समेत कई ट्रेनें री-शेड्यूल और दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस, उदयपुर सिटी-जयपुर, बरेली-भुज, जम्मूतवी-बाड़मेर, दुर्ग-अजमेर, कामाख्या-उदयपुर सिटी, रांची-अजमेर, इंदौर-भगत की कोठी, ओखा-जयपुर आदि ट्रेनें रेगुलेट रहेंगी।
मथुरा-जयपुर-मथुरा ट्रेन 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक, प्रयागराज-लालगढ़-लालगढ़ ट्रेन 8 नवंबर से 12 दिसंबर तक, आगरा फोर्ट-अजमेर-आगरा फोर्ट ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर, नई दिल्ली-दौराई-नई दिल्ली शताब्दी 9 नवंबर से 13 दिसंबर, अजमेर-जम्मूतवी 9, 14, 22, 23, 24 नवंबर और 6, 9 दिसंबर, जम्मूतवी-अजमेर ट्रेन 8, 13, 21, 22, 23 नवंबर और 5, 8 दिसंबर को खातीपुरा से संचालित होगी।
जबलपुर-अजमेर ट्रेन 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक, अजमेर-जबलपुर ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक कोटा तक ही चलेगी और कोटा से अजमेर तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
